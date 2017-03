Dit zijn de sterspelers van Bulgarije

Tegenwoordig mogen we er niet meer vanuit gaan dat Oranje makkelijk een overwinning pakt, al is het tegen Liechtenstein of San Marino. Toch is Bulgarije op papier een ploeg die te verslaan is. Saaie wedstrijden spelen de Bulgaren niet vaak. Tot zover scoorde de ploeg zes keer in de WK-kwalificatie, maar kreeg het ook tien doelpunten tegen. Stanislav Manolev is natuurlijk een bekende speler in Nederland, maar staat niet bekend als een van de sterkhouders bij de ploeg van bondscoach Petar Hubchev.







Ivelin Popov is de onbetwiste grote man aan de kant van Bulgarije. Hij is een technisch begaafde speler en scoorde deze kwalificatiereeks al tegen Luxemburg en Wit-Rusland. Popov kan uit de voeten als spits, aanvallende middenvelder en buitenspeler wat hem een meer dan bruikbare kracht maakt. De in Sofia geboren vedette heeft ruim zestig interlands gespeeld voor Bulgarije en was daarin twaalf keer trefzeker. Bij het Nederlands elftal komt hij één ploeggenoot tegen: Quincy Promes.







Svetoslav Dyakov draagt de aanvoerdersband bij de Bulgaren. Met zijn strijdlust en harde tackles is hij een belangrijke speler op het middenveld. In een grote competitie speelde hij nog niet. Vanaf 2011 maakte de inmiddels 32-jarige Dyakov de opmars mee met Ludogorets Razgrad, de ploeg waar voormalig Willem II-speler Virgil Misidjan onder contract staat. Dyakov scoort niet vaak, desalniettemin is hij een niet te missen schakel om het Oranje moeilijk te kunnen maken.







Georgi Milanov is net als zijn collega en landgenoot Ivelin Popov een belangrijke en veelzijdige speler bij de tegenstander van zaterdag. Tot zover speelde hij interlands als verdedigende middenvelder, buitenspeler en zelfs spits. Een echte afmaker is Milanov niet, want in 34 interlands scoorde hij slechts twee keer. Daarnaast is hij net als Popov actief in de Russische competitie, waar hij inmiddels ruim honderd wedstrijden speelde voor CSKA Moskou.



De tijden van Hristo Stoichkov en Dimitar Berbatov lijken voorbij in Bulgarije, maar aan de kant van Nederland verloopt het de laatste jaren ook alles behalve vlekkeloos. Het wordt zaterdag ongetwijfeld een interessant treffen tussen de twee. Het is te hopen dat Manolevje niet plots een aantal briljante voorzetten gaat geven.