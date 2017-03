Justin Hoogma: uit de schaduw van zijn vader

Hoogma lepelt het rijtje van drie zonder spoortje van twijfel op. In een groep van vier zal Onder 19 Oekraïne, Finland en Griekenland achter zich moeten houden om kwalificatie voor het EK in Georgië veilig te stellen. Hij kijkt er naar uit. "Spelen voor het Nederlands elftal is altijd een enorme eer. Het is een superleuk team en het is leuk om de jongens weer eens te zien. Ik heb een hele goede concurrent als linker centrale verdediger, namelijk Rick van Drongelen", kijkt hij vooruit met ELF Voetbal. Wie er niet bij is, is Matthijs de Ligt. De Ajacied is pas zeventien, maar werd al opgeroepen voor het grote Oranje. Het betekent voor Hoogma een concurrent minder. Daarnaast spreekt het ook in zijn voordeel dat hij nog geen minuut miste in de Eredivisie dit seizoen.

Dat voor iemand van achttien. Hij staat er mee in een select rijtje. Alleen Eric Botteghin, Gregor Breinburg en Dario Dumic speelden tot nu toe alle minuten van de veldspelers. Op bescheiden toon legt hij uit dat hij het zelf helemaal niet zo bijzonder vindt. "Het gaat goed ja. Ik heb altijd vertrouwen gehad dat ik dit niveau aan kan. Ik merk niets aan mijn lichaam nu ik volledig meedraai in de Eredivisie. Soms verbazen mensen binnen de club zich daar ook over. Die vragen dan of het nog goed gaat, of ik ergens last van heb. Maar daar moet ik eigenlijk niets van hebben, want ik voel me prima. Ik denk dat ik al een volwassen lichaam heb."

Voetballende verdediger

Dat is nodig ook, want het niveau van de (top)spitsen vindt hij goed in Nederland. Vooral Kasper Dolberg en Luuk de Jong maakten indruk op hem. "Zet Nicolai Jörgensen en Sébastien Haller ook maar in dat rijtje. Het echte pure verdedigen is nog wel een groot verbeterpunt. Een op een of in kopduels kan ik nog beter worden. Maar dat is ook een kwestie van ervaring. Voorbeelden heb ik niet echt, maar als ik iemand zou moeten noemen is dat Jan Vertonghen. Dat hij voetballend sterk is, spreekt me erg aan. Daar liggen ook mijn kwaliteiten. De ene wedstrijd kan het vaker dan de andere, maar in principe krijg ik de vrijheid van de trainer om in te schuiven. Ik merk wel verschil met het begin van dit seizoen. Toen kende nog niemand mij, maar nu word ik soms eerder vastgezet door de tegenstander."

Toch was Hoogma in staat om twee weken geleden een prachtige assist te geven in de wedstrijd tegen FC Utrecht, zoals Frank de Boer in zijn beste dagen. Een pure verdediger is hij dan ook niet. Logisch aangezien Hoogma in de jeugd lang als middenvelder speelde. "Je moet wel enigszins aanleg hebben, maar je kunt verdedigen ook aanleren. In het verleden zijn er genoeg middenvelders of aanvallers verdediger geworden. Vooral in de D- en C-jeugd speelde ik als aanvallende middenvelder, maar vanaf toen ben ik teruggeschoven. De trainers vonden de positie van centrale verdediger het beste bij me passen. Ikzelf trouwens ook."

Kaltenkirchen

Hoe kan het ook anders met Nico-Jan Hoogma als vader, die in het verleden onder meer actief was voor FC Twente, Heracles Almelo en Hamburger SV. "Ik heb een hele goede band met mijn vader, een heel relaxte man. Als voetballer heb ik hem ook nog meegemaakt. Van zijn laatste seizoenen kan ik nog wel wat herinneren, vooral beelden dat ikzelf op de tribune zat bij Heracles en hem op het veld zag staan." Op de vraag of hij voor eenzelfde loopbaan zou tekenen, valt het even stil. Hoogma twijfelt, maar haast er bij te zeggen dat HSV een prachtige club is. "Hij heeft een mooie loopbaan gehad, maar ik zou niet direct tekenen. De laatste jaren gaat het daar ook wat minder. Mijn vader heeft nog Champions League gespeeld met de club."

De eerste jaren van zijn leven woonde Hoogma in Kaltenkirchen, onder de rook van Hamburg. Zijn eerste stapjes op het voetbalveld zette hij bij Kirchdorf. Maar het echte voetballen leerde de geboren Enschedeër naar eigen zeggen op straat in Oldenzaal. "Ik was altijd op het pleintje bezig, na school of in de pauzes. Dat wordt helaas steeds minder vaak gedaan. Ik wilde toen vooral nog acties maken, mensen passeren." In de gemengde opleiding van FC Twente en Heracles Almelo veranderde de situatie pas. Vorig jaar in de winterstop volgde de beloning in een contract bij de Almeloërs. "Bij andere spelers zit mijn vader ook bij de onderhandelingen, maar ik heb het alleen met voorzitter Jan Smit afgehandeld."

Rivaliteit

FC Twente bleef, al dan niet door de financiële situatie, achter met een contract. "Ik kon wel gewoon blijven, maar toen Heracles kwam, zag ik eigenlijk alleen maar voordelen. Het is een mooie club, waar ik altijd fan van ben geweest. Het enige nadeel was dat mijn vader algemeen directeur is hier. Dat hield me nog een beetje tegen. Als je aan het begin van je carrière staat, waarin je nog niets hebt laten zien, lijkt het alsof je wordt voorgetrokken. Zo werkt het gewoon. Als ik de eerste wedstrijden niet goed had gespeeld, zou men zeggen: hij staat er alleen maar in omdat zijn vader directeur is. Maar ik denk dat ik heb laten zien dat ik hier niet zit door mijn vader, maar door mijn voetbalkwaliteiten. Het is niet de ideale situatie, maar nu ik hier eenmaal zit heb ik er weinig last van."

Hoogma ziet het er niet snel van komen dat hij ooit weer het tenue van FC Twente draagt, zoals zijn vader wel deed in het verleden. Maar helemaal uitsluiten doet hij het ook niet. "Je weet nooit hoe het loopt. Het is niet zo dat ik per se niet voor Twente wil spelen. Ik heb niets tegen die club, maar ik zie het niet snel gebeuren. Het is natuurlijk wel een beetje gek dat je in de jeugd met elkaar speelt en bij het eerste rivaliteit heerst. Gezonde rivaliteit is leuk, maar vechten omdat iemand voor een andere club is… Bizar. Ik ga er niet in mee, want een van mijn beste vrienden, Hidde ter Avest, speelt voor FC Twente."

Zijn vriend is inmiddels geselecteerd voor Jong Oranje. Het zou de volgende stap in de nog prille carrière van Hoogma kunnen zijn. De droom is om ooit door te groeien naar het niveau van bijvoorbeeld de Bundesliga. "Daar zitten haast alleen maar mooie clubs, zelfs op het tweede niveau. Maar voor nu zit ik voorlopig goed bij Heracles. Het is pas mijn eerste jaar in de basis, dus met een vertrek houd ik me absoluut nog niet mee bezig."