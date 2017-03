Niet de eerste 'Traumtor' van Podolski

Lukas Podolski (31) nam woensdagavond in stijl afscheid van het internationale podium. Met een pegel in de kruising tegen Engeland bezorgde hij het Duitse voetbalpubliek nog eenmaal kippenvel (1-0 winst). Het is niet de eerste keer dat de aanvaller het net op fantastische wijze laat bollen.

"Onze lieve heer heeft me nu eenmaal een linkervoet gegeven waarmee ik veel kan uitrichten", zei Podolski woensdagavond tegenover het aanwezige journaille. Hieronder een paar momenten die weergeven waartoe zijn linker de laatste jaren toe in staat was.



9 juni 2008: Tweemaal trefzeker in de 2-0 zege in het EK-duel met Polen. Dit was de mooiste.



Germany V Poland [2-0 Podolski] door KingLane

13 juni 2010: Podolski opende de rekening tegen Australie op het WK.







12 september 2007: Geweldig doelpunt in de 3-1 overwinning op Roemenië.



29 mei 2013: Snelste goal in het Duitse tenue ooit. Tegen Ecuador had Podolski zes seconden nodig.







Beste goals Podolski in de Bundesliga



De mooiste goal van Podolski in het shirt van Arsenal.