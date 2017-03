Nooit won het Nederlands elftal in Sofia, nu wel?

Oranje vervolgt de WK-kwalificatiereeks zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Bulgarije . Drie keer eerder speelde het Nederlands elftal in Sofia tegen de Bulgaren. Van die drie keer werd geen enkel duel in winst omgezet. Het is aan Danny Blind om als eerste Oranje-bondscoach met een zege terug te keren uit de Bulgaarse hoofdstad.

Bulgarije is op dit moment de nummer 71 van de FIFA-ranking, tussen Guinea en Wit-Rusland. De Bulgaren hebben zes punten verzameld in vier WK-kwalificatiewedstrijden. Luxemburg (4-3) en Wit-Rusland (1-0) werden verslagen. Frankrijk (4-1) en Zweden (3-0) waren te sterk voor de ploeg van bondscoach Petar Houbtchev.



Nu is het aan Oranje om Bulgarije opzij te zetten in Sofia. Drie keer eerder speelde het Nederlands elftal in het nationale stadion Vasil Levski, maar nog nooit keerde Nederland met een zege terug. De balans na drie interlands in de Bulgaarse hoofdstad: een gelijkspel (1-1) en twee nederlagen (3-2 en 2-0).



7 oktober 2006 - EK kwalificatie

Bulgarije - Nederland 1-1

1-0. Petrov (11)

1-1. Van Persie (61)

Oranje- Van der Sar, Boulahrouz, Ooijer, Mathijsen, Van Bronckhorst, Landzaat, N. De Jong, Sneijder (90. Schaars) Van Persie, Kuijt (14. Ryan Babel), Robben



De laatste keer dat Oranje in Bulgarije speelde was in oktober 2006, een paar maanden na het WK in Duitsland. Bondscoach Marco van Basten moest het Nederlands elftal naar EURO 2008 leiden, en deed dat ook. Al was dat niet heel overtuigend. Roemenië werd groepswinnaar, Nederland tweede. Het gat met nummer drie Bulgarije was een punt. Zo bleek de gelijkmaker van Robin van Persie in Sofia goud waard. Van het elftal van toen behoren alleen Sneijder en Robben nog tot de selectie.

27 oktober 1968 - WK kwalificatie

Bulgarije - Nederland 2-0

1-0. Hristo Bonev (44, pen.)

2-0. Georgi Asparuhov (65)



Oranje - Van Beveren, Suurbier, Israël, Eijkenbroek, Van Duivenbode (56. Laseroms), Muller, Van Hanegem, Bouwmeester (65. Van der Kuijlen), Kleinjan, Groot, Rensenbrink



Voor de strijd om een WK-ticket in 1970 moest Oranje in oktober 1968 op bezoek bij Bulgarije. Het Oranje van bondscoach Georg Kessler begon de WK-kwalificatiereeks met een overwinning in Luxemburg, maar tegen de Bulgaren ging het mis. Kessler had wel de beschikking over Van Hanegem, maar miste onder meer Johan Cruijff en Piet Keizer, vanwege afzeggingen. In Sofia leidde een omstreden strafschop de nederlaag in. Oranje eindigde uiteindelijk als derde in de groep met Bulgarije, Polen en Luxemburg, waardoor het WK in Mexico aan Nederland voorbij ging.







13 mei 1959 - Vriendschappelijk

Bulgarije - Nederland 3-2

0-1. Leo Canjels (12)

1-1. Ivan Kolev (39, pen.)

2-1. Aleksandar Vasilev (41)

2-2. Leo Canjels (66)

3-2. Giorgi Sokolov (67)



Oranje - De Munck, Wiersma, Brüll, Notermans, Van der Hart, Klaassens, Van der Kuil, Rijvers, Canjels, De Vries, Bosselaar

'Eervolle nederlaag in Sofia', kopte De Telegraaf na de vriendschappelijke interland tegen de Bulgaren in mei 1959. In de stromende regen ging het Oranje van bondscoach Elek Schwartz onderuit. Leo Canjels was de grote man bij het Nederlands elftal. De Bredanaar, Het Kanon genoemd, scoorde twee keer. Het waren ook zijn enige goals in het shirt van Oranje, in drie interlands.