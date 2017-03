Twentse voorganger van 'Slag om Beverwijk'

Precies twintig jaar geleden, op 23 maart 1997, gingen hooligans van Feyenoord en Ajax elkaar te lijf langs de A9 bij Beverwijk. Eén Ajax-fan overleefde de vechtpartij niet. Carlo Picornie liep hersenletsel op en stierf ter plekke. De treurige gebeurtenis zit bij velen in het geheugen gegrift. Picornie was echter niet de eerste Nederlandse 'voetbaldode'.

In 1991 viel de eerste zogenaamde 'voetbaldode'. Erik Lassche, een supporter van FC Twente, stierf op 8 december 1991 door toedoen van Feyenoord-supporter André Heil.

Geduwd en getrokken

In de nacht voor de wedstrijd van Twente tegen Feyenoord ging Lassche op stap in de binnenstad van Enschede. Nadat de kroegen rond vieren waren leeggestroomd, begonnen dronken supporters van Feyenoord en Twente elkaar uit te schelden. 'Over en weer werd geduwd en getrokken', is te lezen op de website van Vak-P, een supportersvereniging van Twente. De 21-jarige Lassche probeerde het opstootje te sussen, maar lag niet veel later zelf op de grond.

In het hart getroffen

Aan de buitenkant was volgens vrienden niets te zien. De ambulance pikte Erik op en zijn maten dachten hem morgen bij de wedstrijd wel weer te zien. Het liep echter anders. In het Medisch Spectrum Twente bleek dat Lassche in het hart was getroffen door een mes. Zelfs een spoedoperatie kon het leven van Lassche niet meer redden. Twente - Feyenoord vond later op de dag gewoon doorgang. Vanuit Vak P klonk meerdere keren: You'll never walk alone.

Eerbetoon

Als eerbetoon aan Lassche werd tien jaar na zijn overlijden een kunstwerk onthuld in het stadion. Zijn beeltenis was met graffiti op een van de muren gezet, met daarnaast de tekst 'Wij tegen iedereen'. In 2011, twintig jaar na zijn overlijden, vond voorafgaand aan Twente - NEC een sfeeractie plaats ter ere van Lassche (zie filmpje hieronder) 'Erik Lassche Nooit Vergeten', is te lezen op het gigantische spandoek.

Dader Heil aan het woord

André Heil werd enkele maanden na het incident veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Medio 2014 startte het Rotterdamse multimediaplatform Bogue de serie 'Feyenoord Till I Die'. In aflevering twee komt Heil aan het woord. Vanaf minuut 6:20 praat hij over de moord op Lassche.