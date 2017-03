Arjen Robben, evenveel interlands gespeeld als gemist

De teller had al op 179 interlands kunnen staan. Op 30 april 2003 debuteerde Arjen Robben voor Oranje in het oefenduel met Portugal (1-1). Bondscoach Dick Advocaat bracht de Bedummer een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Marc Overmars. Het bleek het begin van een lange, maar ook een door blessures geplaagde interlandcarrière.



Nou mist iedere speler wel eens een interland door blessures, schorsingen of gewoonweg omdat ze niet worden geselecteerd omdat andere spelers (op dat moment) beter (in vorm) zijn. Zo had ook Wesley Sneijder op 179 interlands kunnen staan. Sneijder, nu vier interlands verwijderd van recordinternational Edwin van der Sar (130), miste 52 duels. Daardoor staat de Utrechter nu op 126 interlands. 37 meer dan Robben.



Laatste serie

Voor de aanvaller van Bayern München staat de teller op 'gemiste' interlands even hoog als het aantal gespeelde interlands: 89. De laatste keer dat Robben twee volledige interlands (of meer) achter elkaar speelde was tussen oktober 2014 en november 2014: een serie van vier duels (Kazachstan-thuis, IJsland-uit, Mexico-thuis en Letland-thuis).







In de laatste interland van Oranje van 2016, tegen Luxemburg (1-2), werd Robben in de rust naar de kant gehaald vanwege spierklachten. Het was zijn enige optreden voor het Nederlands elftal in het vorige kalenderjaar. De tien interlands voor het uitduel met Luxemburg gingen aan hem voorbij.



Club van 100

Robben gaf deze week in interviews aan te hebben overwogen om te stoppen als international. Hij sprak erover met familieleden en bondscoach Danny Blind en hakte toen de knoop door. Nog een keer gaat hij weer vol voor Oranje, op weg naar het WK in Rusland. Wellicht ook op basis van het laatste WK. Robben miste geen minuut in Brazilië. Van de eerste groepswedstrijd tot de strijd om de derde plaats. De toen nog viceaanvoerder, achter Robin van Persie, was topfit en blonk uit met drie doelpunten en drie assists.



Als Robben de grens van honderd interlands wil doorbreken moet hij in alle resterende interlands in 2017 (negen duels) meedoen en daarna besluiten om zich ook volgend jaar nog beschikbaar te stellen voor Oranje. Mocht het Nederlands elftal zich dit jaar plaatsen voor het WK in Rusland dan zal Robben daar vast geen twijfels over hebben. Anders is de kans groot dat hij de Club van 100 niet meer gaat halen.





Top 10 internationals met meeste 'Mogelijke interlands' Naam Debuut Laatste interland Mogelijke interlands Gespeelde interlands 'Gemiste' interlands Wesley Sneijder 30-04-03 13-11-16 178 126 52 Arjen Robben 30-04-03 13-11-16 178 89 89 Giovanni van Bronckhorst 31-08-96 11-07-10 168 106 62 Maarten Stekelenburg 03-09-04 13-11-16 158 58 100 Edwin van der Sar 07-06-95 15-10-08 157 130 27 Rafael van der Vaart 06-10-01 19-11-13 153 109 44 Ruud van Nistelrooy 18-11-98 29-03-11 152 70 82 Clarence Seedorf 14-12-94 26-03-08 150 87 63 Nigel de Jong 31-03-04 28-03-15 150 81 69 Frank de Boer 26-06-90 26-06-04 148 112 36

- Spelers in vetgedrukt hebben in de afgelopen twee jaar nog gespeeld in het Nederlands elftal.

- In de kolom gespeelde interlands is het aantal interlands weergegeven die een speler had kunnen spelen als hij in alle interlands vanaf zijn debuut tot aan zijn laatste interland in actie zou zijn gekomen.



(Statistieken via www.voetbalstats.nl)