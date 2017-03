Van Marwijk nu dichter bij Rusland dan Blind en Oranje

Ze waren samen actief op het WK van 2010 in Zuid-Afrika: Van Marwijk en schoonzoon Mark van Bommel. Toen bereikten ze de finale in Johannesburg. Zeven jaar later zijn ze hard op weg om naar het WK in Rusland te gaan. Van Marwijk als bondscoach van Saudi-Arabië en Van Bommel als een van zijn assistenten. Die andere is Adrie Koster.



Sterke serie

Saudi-Arabië, de nummer 57 van de FIFA-ranking, staat na een overwinning op Thailand eerste in groep B van de Aziatische WK-kwalificatiereeks. De Saudi's hebben dertien punten na zes duels. Nummer twee Japan heeft drie punten en een wedstrijd minder gespeeld. Ook Australië is nog een concurrent. The Socceroos morsten punten bij Irak (1-1) en staan nu derde op drie punten van de ploeg van Van Marwijk.



De voormalig bondscoach van Oranje begon in september 2015 aan zijn avontuur in bij de Saudi's en is bezig aan een sterke serie. Van de zeven interlands onder zijn leiding verloor het land uit het Midden-Oosten een keer. Dat was tegen directe concurrent Japan. In november vorig jaar werd het in Tokio 2-1 voor de nummer 51 op de FIFA-ranking.



Gemiddelde

Van Marwijk doorstond de eerste WK-kwalificatiepoule (met Palestina, Oost-Timor en Maleisië) zonder kleerscheuren: met vier zeges en een gelijkspel. Een overwinning werd al geboekt voor de komst van de Nederlandse enclave. De teller staat na de komst van Van Marwijk en co op negen overwinningen, twee remises en een verliespartij. Dat komt neer op 2,33 punten per wedstrijd, een hoger gemiddelde dan in zijn tijd bij Oranje (2,15). Al zat Van Marwijk bij het Nederlands elftal wel 52 interlands op de bank.



De laatste keer dat Saudi-Arabië op een WK actief was, was in 2006 in Duitsland: een remise en twee nederlagen. De huidige resultaten bieden de Saudi's en Van Marwijk een mooi uitzicht op het WK in Rusland. De nummers een uit twee uit de Aziatische kwalificatiegroep B plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi volgend jaar zomer. De nummer drie speelt playoffs tegen de nummer drie uit groep A, waarin Iran aan de leiding gaat, gevolgd door Zuid-Korea en Oezbekistan.



Oranje

Voor Oranje en Danny Blind wachten een op papier zwaardere klus. Het Nederlands elftal staat in groep A van de Europese WK-kwalificatiereeks tweede achter Frankrijk, met een achterstand van drie punten. Oranje heeft net als nummer drie Zweden zeven punten. De nummers twee in Europa spelen playoffs tegen elkaar.