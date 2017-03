Jong AZ: ijzeren discipline als geheim

Jong AZ is dit seizoen verreweg het beste team in de Tweede Divisie. De jonge Alkmaarders staan een straatlengte voor op hun twee overgebleven 'concurrenten'. Het kampioenschap lonkt. Enkel VVSB en De Treffers kunnen theoretisch nog roet in het eten gooien. Trainer Martin Haar over het geheim achter het succes, doorstroming naar het eerste en zijn eigen plannen.

“ 'Een ding weet ik zeker: stoppen doe ik voorlopig niet'”

Martin Haar begint te lachen. "Je moet overal rekening mee houden, dus de flessen champagne zullen wel al ergens opgestapeld zijn. Of wat bosjes violen, haha." Het is pas eind maart, maar Jong AZ heeft nog maar een puntje nodig om kampioen te worden. Komende speelronde speelt het op maandag tegen Jong Vitesse, maar het zou kunnen dat de titel al eerder gevierd kan worden. "Als De Treffers en VVSB punten laten liggen op zaterdag zijn we kampioen. Je gaat natuurlijk uit van het mooiste scenario, maar uiteindelijk telt er maar een ding en dat is kampioen worden", laat Haar aan ELF Voetbal weten.

Het zag er geen moment naar uit dat Jong AZ ook maar door iemand bedreigd kon worden in de strijd om de titel. De ex-prof roemt de stabiliteit van zijn nog jonge team. "Het is een vriendenploeg. Daar geloof ik absoluut in, ja. Als je met en voor elkaar door het vuur gaat en afspraken nakomt, heeft dat zijn weerslag op het veld. Je ziet de spelers fysiek sterker worden, voetballend beter uit de voeten komen en ze zijn bovendien superfit. Die drie componenten plus gewenning zorgen ervoor dat we het niveau ontstijgen. Dat uit zich in de 21 punten die we voorstaan."

Teun Koopmeiners

Vooraf had Haar niet verwacht dat Jong AZ de competitie zo zou domineren. Sterker nog: hij ging ervan uit dat andere Jong-teams minimaal gelijkwaardig zouden zijn aan de Alkmaarders. Daar is weinig van gebleken. "AZ heeft niet voor niets al twee jaar achter elkaar de beste jeugdopleiding van Nederland. In totaliteit zijn we heel goed bezig, van onder 12 tot onder 23. Bijna allemaal spelen ze om het kampioenschap. We zijn veeleisend naar de spelers toe, bijvoorbeeld door ze op tijd te laten komen of te helpen met goede voeding. Bovendien hebben we een geweldige trainingsaccommodatie, waardoor de randvoorwaarden goed zijn. Daardoor kunnen we ook veeleisend zijn. Je kunt wel stellen dat deze prestatie een logisch gevolg is."

Dat heeft zich inmiddels ook geuit in het eerste elftal. Guus Til, Owen Wijndal, Thomas Ouwejan en Pantelis Hatzidiakos, zomaar wat spelers die hun debuut voor de ploeg van John van den Brom inmiddels hebben gemaakt. Daarbij zal het niet blijven volgens oud-assistent Haar. "Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van Teun Koopmeiners. Die begon wel in de beloften, maar speelde ook nog veel voor onze Onder 19. Nu is hij een vaste waarde bij mij en zit hij ook bij het Nederlands elftal. Dan vergeet ik een Justin Bakker nog. Ik kan nog wel even doorgaan. De gevestigde namen uit het eerste hoeven niet direct te vrezen, maar het is een kwestie van tijd voor deze jongens op de deur kloppen."

In het verleden als assistent-trainer met Dick Advocaat

Discipline

Haar vindt zichzelf niet de makkelijkste coach, maar volgens hem heeft het constant hameren op discipline wel zijn vruchten afgeworpen. "Ze zullen me soms ook wel kunnen schieten. Aan de andere kant: als ze kritiek krijgen, ga ik er voorliggen. Ik eis iedere training het maximale. Niet voor de pylon stoppen, maar eromheen gaan. Met rechts passen is ook echt met rechts. Er worden geen stukken afgesneden tijdens het lopen. Dat soort dingen moet je niet accepteren. Als je daar telkens op blijft hameren, zie je dat spelers stuk voor stuk beter worden. Vanaf dag een heb ik dat er ingeramd. Maar je moet ze soms ook wat geven. Als er een speler bij me komt wiens moeder of oma jarig is, krijgt hij van mij een dagje vrij. Die wisselwerking loopt tot op de dag van vandaag geweldig."

Voor dit seizoen was het voor de inmiddels 64-jarige Haar wel wennen om met jeugd aan de slag te moeten, nadat hij twintig jaar als assistent- of interim-coach van het eerste had gefungeerd. "Ik vond de manier hoe ik het hoorde pijnlijk. Dat was niet fair. Gelukkig heb ik er nu veel plezier voor teruggekregen met de jongens. Ik promoveer volgend seizoen met ze mee, want ik heb dispensatie gehad voor een jaar. Na dat seizoen ben ik 66 en loopt mijn contract af. Vanaf dan sta ik open voor alles wat er op mijn pad komt. Een ding weet ik zeker: stoppen doe ik voorlopig niet, daarvoor ben ik te veel liefhebber."