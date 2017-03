Top-3 kan gerust aankloppen bij Ünal

Enes Ünal (19) hoopt ook volgend seizoen in Nederland te spelen. Althans, dat zegt zijn zaakwaarnemer Batur Altiparmak. Of het gaat om nog een seizoen bij FC Twente laat de belangenbehartiger in het midden. Is Ünal eventueel materiaal voor de top-3?

Om dit (in hoeverre mogelijk) te meten, vergelijken we de Eredivisie-statistieken van Ünal met die van de eerste spitsen van PSV, Ajax en Feyenoord. Dit zijn respectievelijk Luuk de Jong (26), Kasper Dolberg (19) en Nicolai Jorgensen (26)

Aanvallend

Het belangrijkste aspect van een spits: het rendement.

Ünal De Jong Dolberg Jorgensen Aantal wedstrijden 25 27 24 26 Totaal aantal speelminuten 2095 2424 1774 2240 Doelpunten 13 8 13 18 Doelpunten per 90 minuten 0.52 0.30 0.54 0.69 Schotprecisie 52% 46% 59% %57 Gescoord met het hoofd 1 3 2 0 Gescoord binnen de zestien 8 8 12 16 Gescoord buiten de zestien 5 0 1 2 Directe vrije trap gescoord 1 0 0 0

Ünal doet qua doeltreffend weinig onder voor Dolberg en kan een hoger rendement overleggen dan De Jong. Wat opvalt is dat Ünal vijfmaal van buiten het strafschopgebied doel trof, terwijl de anderen dit bij elkaar slechts driemaal lukte. Door tevens met het hoofd en uit een directe vrije trap te scoren, toont Ünal zich de beste allrounder.

Passing

Als je in de punt van de aanval speelt bij Ajax, PSV of Feyenoord, moet je ook voetballend bijdragen aan het spel en anderen kunnen laten scoren. Hoe zit dat bij Ünal?

Ünal De Jong Dolberg Jorgensen Aantal wedstrijden 25 27 24 26 Totaal aantal speelminuten 2095 2424 1774 2240 Assists 2 7 5 10 Aantal passes per 90 min. 19.32 34.30 17.37 26.81 Succesvolle passes 64% 67% 76% 74% Sleutelpasses per 90 min. 0.64 1.59 0.71 1.65 Kansen gecreëerd per 90 min. 0.72 1.85 0.92 2.04

Het voetballend gedeelte is waar de schoen wringt. Ünal is gezien het aantal passes een stuk minder betrokken bij het veldspel dan De Jong en Jorgensen. Daarnaast is de Turk het slordigst in de passing, heeft hij veruit de minste assists, verstuurt hij de minste sleutelpasses en creëert hij de minste kansen. Dolberg is beter, maar niet heel veel beter.

Ter verdediging van Ünal: PSV, Ajax en Feyenoord zijn over het algemeen een stuk vaker aan de bal en in de aanval dan FC Twente. Het is dus logisch dat Ünal de bal minder vaak kan passen en minder vaak de kans krijgt om een sleutelpass te versturen of een assist te geven.

Fysieke aspect

Hoe houdt Ünal zich staande in de duels, zowel op de grond als in de lucht.

Ünal De Jong Dolberg Jorgensen Duels gewonnen in % 47.47% 55.44% 53.70% 46.03% Luchtduels gewonnen per 90 min 3.48 6 0.83 1.85 Luchtduels gewonnen in % 41.83% 60.45% 43.48% 41.74% Tegenstanders omspeelt per 90 min 1.28 0.30 1.88 0.92

Uit de cijfers blijkt dat Ünal een stuk vaker een luchtduel aangaat dan Dolberg of Jorgensen. De Jong is in dit rijtje echter de koning van het luchtruim. Wat Ünal dan weer voor heeft op De Jong is de kwaliteit om een directe tegenstander te omspelen.

Conclusie

Alleen wat betreft afstandsschoten is Ünal aanwijsbaar beter dan de anderen. Verder houdt hij zich redelijk staande, alleen dient de Tukker stappen te maken in het voetballende. Als aangever loopt Ünal ver achter op zijn collega's, maar dit heeft - zoals hierboven al vermeld - waarschijnlijk ook te maken met het feit dat hij bij FC Twente speelt.

Mocht Luuk de Jong komende zomer vertrekken bij PSV, dan kan de 3-voudig international een zeer interessante optie zijn voor de Eindhovenaren. Ze halen met Ünal statistisch gezien zelfs een betere allrounder in huis.