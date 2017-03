Ex-reservedoelman moet Luis Enrique doen vergeten

Ronald Koeman (Everton), Eusebio Sacristan (Real Sociedad), Ernesto Valverde (Atletic de Bilbao), Jorge Sampaoli (Sevilla). Allen werden in de afgelopen periode gelinkt aan het hoofdtrainerschap van Barcelona. Valverde was lange tijd de grote favoriet, maar recent werd uit het niets Unzué, de huidige assistent-trainer van Luis Enrique, naar voren geschoven als topkandidaat.

"Juan Carlos is iemand die de club, de spelers en het systeem erg goed kent", zei sportief directeur Robert Fernandez van FC Barcelona eerder deze week tegenover Cadena Cope. "Hij is er klaar voor en heeft dat al enige tijd bewezen." Niet alleen Fernandez, maar ook voorzitter Josep Maria Bartomeu en vice-voorzitter Jordi Mestre zien Unzué als een serieuze optie.

Vanuit de spelersgroep hebben Andrès Iniesta, Gerard Pique en Ivan Rakitic zich tegenover verschillende media al positief geuit over een eventuele aanstelling van Unzué. Zelfs Luis Enrique gaf min of meer zijn zege. Unzué liet in gesprek met Marca doorschemeren het wel te zien zitten: "Ik hoop dat ik volgend seizoen geen tijd meer heb om te fietsen. Want als hoofdtrainer is er geen tijd voor hobby's."

Cruijff en Rijkaard

Unzué brak als keeper door bij Osasuna en kwam in 1988 bij FC Barcelona terecht. Daar was hij, onder trainer Johan Cruijff, de back-up van doelman Andoni Zubizarreta. In 1990 verliet Unzué de Catalaanse club, om tot 2003 bij Sevilla, Tenerife en opnieuw Osasuna voornamelijk als reservegoalie te fungeren. Na zijn voetballoopbaan werd Unzué door Frank Rijkaard terug naar Barcelona gehaald.

Tot 2010 bekleedde Unzué de rol van keeperstrainer. Daarna was Unzué één seizoen hoofdtrainer bij zowel Numancia als Racing Santander. In 2013 stelde Luis Enrique, destijds de hoofdtrainer van Celta de Vigo, Unzué aan als zijn assistent-trainer en een jaar later maakten de twee de overstap naar Barcelona, waar ze samen tweemaal landskampioen werden en de Champions League wonnen.

Huiverig

Gezien de resultaten onder Gerardo Tata Martino in seizoen 2013/14 is de directie van Barcelona nogal huiverig om iemand van buiten de club als hoofdtrainer aan te stellen. Ze opteren voor eenzelfde scenario als in 2012, toen Pep Guardiola naar Bayern München vertrok en zijn assistent, wijlen Tito Vilanova, het stokje overnam. Met Unzué heeft Barcelona al iemand in huis die de filosofie tot in de puntjes kent.

Unzué heeft al heel wat jaren binnen de Catalaanse stadionmuren doorgebracht en kent de tactieken. Daarnaast heeft hij zich geprofileerd als een expert op het gebied van standaardsituaties. Mede door Unzué is het aantal tegengoals uit standaardsituaties de laatste jaren flink teruggebracht. Het enige wat Unzué nog kan opbreken in de race om het trainerschap is het gebrek aan ervaring.