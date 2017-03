Precies een jaar werd de voetbalwereld geschokt door het overlijden van Johan Cruijff. Al snel kwam er een lobby op gang om als eerbetoon de Arena om te dopen tot Johan Cruijff Stadion. We zijn een jaar en een hoop heisa later, maar er is nog niets veranderd. Een reconstructie van de Arena-discussie.

Nog geen dag na het heengaan van Cruijff hadden al bijna tienduizend mensen een petitie op internet ondertekend. Allemaal voorstanders van de naamsverandering. Al snel stond te teller op ruim zestigduizend. De gemeente Amsterdam liet bij monde van wethouder Eric van den Burgweten (sport) weten dat het niet in de weg zou gaan liggen wanneer de familie van Cruijff achter de plannen staat.

Spoedig kwamen er berichten naar buiten dat ook de familie voorstander is, maar dit werd even snel weer ontkend door het management van Cruijff: 'Dat is nu totaal niet aan de orde'. De directeur van de Amsterdam Arena, Henk Markerink, noemde de naamsverandering vervolgens een 'sympathiek idee', maar stelde ook dat 'we niet voorbij moeten gaan aan de uiteenlopende formaliteiten die erbij komen kijken.'

Aan het einde van week één meldde burgemeester Eberhard van der Laan dat de familie van Cruijff even niet wil denken aan een Johan Cruijff Stadion of Johan Cruijff Arena. "Zij zijn toe aan even rust en zullen hier op een gepast moment op terugkomen", aldus Van der Laan. Daarmee werd duidelijk dat een naamsverandering er niet op korte termijn zou komen.

Oktober 2016

Bij de presentatie van de autobiografie van Johan Cruijff in oktober liet zijn zoon Jordi Cruijff weten positief te staan tegenover een eventuele naamsverandering van de Arena. "Ik ken de huidige stand van zaken niet, maar het zou heel bijzonder zijn", werd het kroost van de legendarische nummer 14 geciteerd. "Maar ik denk niet dat ik dat alleen kan beslissen. Ook andere familieleden en het stadion zelf hebben daar een stem in."

In november werd al naar buiten gebracht dat er besprekingen gaande waren en medio december bracht het Algemeen Dagblad naar buiten dat er bijna een akkoord was tussen de gemeente Amsterdam en de familie van Cruijff over de naamsverandering. Markerink reageerde verbaasd op de berichtgeving: "Heel prematuur. Er zijn slechts heel voorzichtige, aftastende, gesprekken gevoerd." Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax bevestigde dit: "De gesprekken lopen."

Maart 2017

Eerder deze week, een jaar na het overlijden van Cruijff, kwam de discussie weer op gang. Jordi Cruijff trapte af door in de NRC zijn teleurstelling over de gang van zaken te uiten. "Losse praatjes (...) laten we hopen dat het achteraf geen gebakken lucht blijkt te zijn", zei Jordi Cruijff. Ajax zelf wilde niet reageren, Markerink zei niet veel en wethouder Van der Brug sprak nogmaals de hoop op naamsverandering uit, maar zei er inhoudelijk niets over om 'het proces niet te verstoren'.

Afgelopen dagen spraken veel bekenden opnieuw over de Arena-discussie. Erben Wennemars vindt dat de harde kern op moet staan en op Twitter opperde John van 't Schip het volgende:

Vanaf 24 maart allemaal de #Arena het #JohanCruijffStadion gaan noemen! Hoeven we niet op de zogenaamde beleidsbepalers te wachten! #14 — john van't schip (@johnvantschip7) 18 maart 2017

Drama dossier

Het Parool pakte op 23 maart uit met een uitgebreide analyse. Volgens de krant zijn de gemeente Amsterdam en de familie van Cruijff afhankelijk van Stichting Administratiekantoor Stadion Amsterdam, dat enig aandeelhouder is en dús beslist. Ajax en de gemeente Amsterdam zijn certificaathouders, maar die hebben geen beslissingsbevoegdheid. Daarnaast zou het veranderen van de naam financieel niet opportuun zijn voor Ajax, omdat het de club de mogelijkheid ontneemt de stadionnaam commercieel te exploiteren. Een drama dossier dus.