Mooiste momenten van deze afzwaaiende Bundesliga-held

Kurányi werd in Brazilië geboren, verbleef vervolgens een tijdje in Panama, maar streek in 1997 als tiener neer in Duitsland. Meteen ging Kurányi aan de slag bij VfL Stuttgart, waar hij tussen 1999 en 2005 actief was. Vervolgens zat de voorhoedespeler vijf seizoenen bij Schalke 04, vijf bij Dinamo Moskou en één bij Hoffenheim. In totaal scoorde Kurányi 111 doelpunten in 275 Bundesliga-duels. In de Russische competitie was de aanvaller goed voor vijftig goals in 123 wedstrijden.

Abrupt einde interlandcarrière

Kuranyi kon vanwege de Duitse en Hongaarse roots van zijn vader voor het nationale elftal van Duitsland kiezen. In 2003 maakte de aanvaller zijn debuut voor Die Mannschaft. In totaal kwam hij tot negentien doelpunten in 52 interlands. In 2008 kwam er een abrupt einde aan zijn interlandcarrière nadat Kuranyi in de rust van het WK-kwalificatieduel met Rusland het stadion verliet. Hierdoor kreeg hij ruzie met Joachim Löw, die de aanvalsleider buiten de selectie had gelaten voor de wedstrijd.

Dat er Braziliaans bloed door zijn aderen stroomt, etaleert Kurányi hier in het shirt van Dinamo Moskou:

Hieronder vijf puike goals uit zijn tijd bij Schalke 04 en VfL Stuttgart:

Kurányi verwierf natuurlijk pas echt bekendheid door onderstaande Nutella-reclame: