Oranje en de man van honderd miljoen

Vanwaar de bijnaam 'man van honderd miljoen'? Nou, Chelsea en Bayern München hebben naar verluidt €100 miljoen over voor de diensten van de 23-jarige Belotti, die als spits van het bescheiden Torino bovenaan het topscorersklassement van de Serie A prijkt.

Hanenkam

In Italië hebben ze een andere bijnaam voor Belotti, namelijk: Il Gallo. Naar het Nederlands vertaald: De Haan. Belotti viert zijn doelpunten namelijk altijd met een open hand op zijn voorhoofd, als een soort hanenkam.

De karakteristieke manier van juichen was al vaak te bewonderen, aangezien Belotti altijd en overal scoort. Eerst bij AlbinoLeffe, vervolgens geregeld bij Palermo en sinds medio 2015 héél vaak in het Olympisch Stadion van Turijn, de thuisbasis van Torino.

Vorig seizoen bleef de teller na 36 officiële duels steken op twaalf goals en vijf assists. Dit seizoen scoorde Belotti in totaal (beker en competitie) al 24 keer in 29 wedstrijden. In september dwong de fysiek ijzersterke spits een uitnodiging voor het Italiaanse elftal af.

Pellè-opvolger

Een basisplek in de Squadra Azzurra leek nog te hoog gegrepen, maar door de transfer van Graziano Pellè naar China kwam er een plekje vrij. Bondscoach Giampiero Ventura wil namelijk spelers die op het hoogste niveau acteren en Pellè doet dat niet meer.

In oktober kreeg Belotti de kans om de rol van Pellè in te vullen. Net als de oud-Feyenoorder is Belotti een sterk en een goed aanspeelpunt. Alleen is hij met 1.81 meter wel wat kleiner dan Pellè, die 1.94 meter lang is. Een neusje voor de goal hebben ze in ieder geval allebei.

Tegen Macedonië begon Belotti voor het eerst in de basis, opende de score en leidde daarmee de 2-3 winstpartij in. In het volgende WK-kwalificatieduel, die met Liechtenstein, mocht Belotti wederom starten. Met twee goals en één assist maakte 'De Haan' veel indruk.

Hieronder een greep uit de geweldige optredens van Belotti dit Serie A-seizoen.

28 augustus 2016: 5-1 winst op Bologna. Hattrick Belotti.

25 september 2016: 3-1 winst op AS Roma. Eén goal, twee assists.

5 maart 2017: 3-1 winst op Palermo. Hattrick Belotti.