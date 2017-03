Hoe verging het de voorgangers van David Neres bij Ajax?

David Neres wordt door Peter Bosz bijna nog voorzichtiger gebracht in het eerste van Ajax dan Prinses Amalia naar haar eerste schooldag. De Braziliaanse aanvaller moet volgens de coach nog wennen aan het spelsysteem. Na een kleine twee maanden in Nederland blijft zijn bijdrage daarom beperkt tot 31 minuten in het eerste. Hadden de andere recordaankopen dezelfde aanpassingsproblemen in Amsterdam?

1. Miralem Sulejmani

Los van het feit dat de duurste aankoop in de geschiedenis van Ajax nooit écht een succes werd, had hij wel het voordeel dat hij voor de voorbereiding van het seizoen gekocht werd. Oftewel: hij kon in de voorbereiding op het seizoen wennen. Maar al 'ie was twee minuten voor het sluiten van de transfermarkt binnengehaald: dan nog had Marco van Basten hem opgesteld. Zo veel vertrouwen had San Marco in hem. De Serviër kende bovendien de Eredivisie, ook al, dat was een voordeel. Uiteindelijk mocht het overigens echter niet baten.

3. Hakim Ziyech

Je zou het bijna vergeten, maar Ziyech is na Sulejmani en Neres ook een (last-minute) recordaankoop die onder Bosz naar de ArenA werd gehaald. Voor elf miljoen euro werd hij overgenomen van FC Twente. Maar waar Neres nog lang moet wennen aan het Ajax-systeem, kreeg Ziyech eigenlijk vanaf minuut één een plek in het elftal bij Ajax. Eerst weliswaar als rechtsbuiten, maar niet veel later werd hij al op het middenveld gezet. Onder hem werd de weg omhoog ingezet door de Amsterdammers met een knappe zege-reeks. Ziyech kwam, zag en overwon.

4. Klaas-Jan Huntelaar

Kwam net als Neres in de winterstop naar Ajax. Maar in tegenstelling tot zijn Braziliaanse collega kreeg hij van coach Danny Blind wel vanaf de eerste minuut het volledige vertrouwen. Sterker nog: Huntelaar stond sinds zijn komst elke Eredivisie-wedstrijd in de basis en ontbrak slechts vijf minuten in het resterende competitiedeel. Scoren deed hij overigens ook aan de lopende band, onder meer viermaal tegen RBC Roosendaal (6-0 winst).

5. Nikos Machlas

Ook de Griekse spits, de laatste in de top-vijf duurste aankopen van Ajax aller tijden, kreeg vanaf de eerste seconde die Ajax in 1999 speelde, het vertrouwen. Tijdens de eerste Champions League-kwalificatie op 8 augustus 1999 stond hij als aankoop meteen in de basis. Dat het geen succes werd, kon dus onmogelijk aan het vertrouwen van de technische leiding hebben gelegen. Misschien had Machlas ook wat langer de tijd moeten krijgen om te wennen aan het Ajax-spel...

Dat laatste is voor Bosz voorlopig in elk geval nog de reden om Neres aan de zijkant te houden. Natuurlijk: de stap van Brazilië naar Amsterdam is een stuk groter dan vanuit Heerenveen. En natuurlijk is het moeilijker communiceren met iemand die geen Engels spreekt dan met een Nederlander.

Maar alle topaankopen van Ajax kregen vanaf minuut één het vertrouwen. Ook Ziyech eerder onder Bosz; hij had blijkbaar minder moeite om zich aan te passen aan het Ajax-spel. Is Bosz té voorzichtig met de Neren, valt de Braziliaan tegen of durft hij geen buitenspeler te slachtofferen?