Oranje uit al acht interlands ongeslagen

Achteraf gezien moet hij van de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Bulgarije wel heel veel geleerd hebben. Nog geen twee weken na de 1-2 nederlaag tegen de Bulgaren veegde Oranje Wereldkampioen Spanje met 5-1 van de mat in een WK-toernooi dat uiteindelijk een derde plaats zou opleveren. Grappig genoeg gebeurde ongeveer hetzelfde in 1988. Ook toen verloor Nederland in mei een oefenwedstrijd in eigen land met 1-2. Precies 32 dagen later was Oranje Europees kampioen.



Zaterdag 25 maart; 20.45 uur

WK VOORRONDE GROEP A

Bulgarije-Nederland

Voorspelling volgens de experts van www.VIPVoetbalwedden.nl

---> overwinning Bulgarije 20%, gelijkspel 25%, overwinning Oranje 55%



Door die oefennederlaag is de balans tussen beide landen overigens precies gelijk. Zowel Nederland als Bulgarije wonnen ieder vier van de tien onderlinge ontmoetingen. Wel is het doelsaldo van 17-14 in Oranje's voordeel. Bulgarije is daarmee in WK-voorronde Groep A het enige land waartegen het Nederlandse elftal op het moment van de loting geen positieve balans had. Inmiddels heeft de 0-1 thuisnederlaag tegen Frankrijk van 10 oktober ervoor gezorgd dat ook de balans tegen de groepsleider inmiddels positief is.



Denk je dat Nederland nu eindelijk wel wint in Bulgarije? Waag een gok en verdubbel je inzet!



Dat 'resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst' moet bondscoach Danny Blind maar als een positief punt zien. Want nog nooit won een Nederlandse elftal een interland in Bulgarije. Van de drie voorgaande keren, dat in Sofia moest worden aangetreden, werden de eerste twee wedstrijden verloren; een vriendschappelijke wedstrijd op 13 mei 1959 en een WK-kwalificatiewedstrijd op 27 oktober 1968. De laatste keer dat Oranje naar Sofia reisde, was op 7 oktober 2006. Deze EK-kwalificatiewedstrijd eindigde in 1-1. Robin van Persie was de doelpuntenmaker in de ploeg van bondscoach Marco van Basten.



Nadat alle landen in Groep A vier wedstrijden hebben gespeeld, is Frankrijk de leider met 10 punten. Nederland en Zweden hebben ieder zeven punten en Bulgarije staat op zes uit vier ontmoetingen. De Bulgaren wonnen hun beide thuiswedstrijden en steeds ging dat uiterst moeizaam. Tegen Luxemburg werd het 4-3 en Belarus werd met 1-0 geklopt. De uitwedstrijden leverden daarentegen steeds forse nederlagen op: 3-0 in Zweden en 4-1 in Frankrijk.



Gaat Nederland afrekenen met de Bulgaarse vloek? Zet in en schrijf een leuk bedrag bij.



De enige Bulgaar die tot nu toe meer dan één treffer produceerde in de voorrondewedstrijden is Ivelin Popov, die een klein half jaar speelde voor de jeugd van Feyenoord. Destijds was hij te jong om in Rotterdam een contract af te dwingen. Tegenwoordig verdient de aanvallende middenvelder een aardige boterham bij Spartak Moskou waar Quincy Promes clubtopscorer is.