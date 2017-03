Brad Jones: "Zo goed als bij Feyenoord nog nooit gehad"

“ Voor mijn gevoel is dit een plek waar ik lang zou kunnen presteren.”

Je contract bij Feyenoord loopt na dit seizoen ten einde. Zou je ervoor tekenen om tot je veertigste bij Feyenoord onder de lat te staan?

"Kom maar op, waar ligt dat contract? Mijn lichaam is sterk. Voor mijn gevoel is dit een plek waar ik lang zou kunnen presteren."



Heb je je op voetbalgebied ooit beter gevoeld?

"Nee. NEC vorig seizoen was fantastisch, het podium waarop ik me kon laten zien. Maar zo goed als bij Feyenoord heb ik het in mijn loopbaan nog nooit gehad."



Vraag je je weleens af waarom je niet eerder naar Nederland bent gekomen?

"Die kans was er niet. En ik zat bijna mijn hele carrière bij een Premier League-club. Met trainers die in me geloofden. En ik geloofde zelf in mijn kwaliteiten. Als ik een flater zou slaan zou ik meteen de eer aan mezelf houden. Maar dat gevoel heb ik nooit gehad. Ik ben in de Premier League nooit eerste keus geworden, maar heb wel aan mezelf laten zien dat ik het kan."



Zie je jezelf hier nog jaren wonen?

"Zeker. Ik ben hier gesetteld. Heb een mooi huis in een rustige buurt. Mijn kinderen zitten op een internationale school in Den Haag. En met mijn vrouw (ex-finalist van Britain's Next Top Model Dani Lawrence, red.) gaat het ook goed. Voor haar familie in Engeland is Rotterdam net zo ver vliegen als Manchester, waar we voorheen woonden."



