De Eredivisie-trainers als international

Het mag geen verrassing heten dat volledige top drie van Nederland beschikt over coaches met veel interlandervaring. De laatste Ajax-coach zonder interlands was Henk ten Cate, bij PSV was dat Dick Advocaat en bij Feyenoord was het Leon Vlemmings, zij het als interim. Een keiharde eis zijn interlands niet om coach te worden bij (één van) de traditionele topclubs, maar trainers van Ajax, PSV en Feyenoord blijken bijna altijd oud-internationals.

Zo ook op dit moment. Giovanni van Bronckhorst is de recordhouder qua aantal interlands (106, 5e plek all-time in Nederland) van het Nederlandse trainersgilde. Een lange tijd was hij ook captain van het Nederlands elftal; zijn mooiste doelpunt als international maakte hij in zijn voorlaatste interland tegen Uruguay. Voor zijn bewezen diensten in Oranje werd hij bovendien benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



Laatste goal van Van Bronckhorst bij Oranje.

Phillip Cocu volgt zijn collega-trainer slechts op vijf interlands (101, 7e plek all-time). Hij verloor zijn eerste en laatste interland beide met 1-0. Tien jaar na elkaar: van Duitsland (1996) en van Portugal (2006), tijdens het kaartenfestijn waarin het Nederlands elftal werd uitgeschakeld. Cocu speelde ook zelfs 47 keer samen met Gio.



Cocu als captain van Oranje.

Samen spelen met Peter Bosz (Ajax, 8 interlands) deed Oocu overigens niet, al scheelde dat niet veel. Cocu zou eerst mee naar het EK van 1994, Bosz speelde in 1995 nog twee interlands. In totaal kwam de Ajax-trainer tot 226 minuten in het shirt van Oranje. Henk Fraser (Vitesse, 6 interlands) speelde overigens meer minuten voor het Nederlands elftal, in minder optredens.

Leuk detail: de voormalig voorstopper speelde zijn zes interlands onder vijf (!) verschillende bondscoaches: te weten Leo Beenhakker, Thijs Libregts, Nol de Ruiter, Rinus Michels en Dick Advocaat. Onder die laatste twee bondscoaches speelde ook John van den Brom zijn twee interlands. Daarmee komt hij in het rijtje van spelers als Nico Buwalda, Andwelé Slory, Wout Brama, Jo Jole en Davy van den Bergh die ook tweemaal mochten opdraven.



Ernest Faber keerde als assistent-coach terug bij het Nederlands elftal.

Maar anders dan ben hen zijn de cijfers van de duels waarin Van den Brom meespeelde bij Oranje werkelijk krankzinnig: zes punten, 14 doelpunten voor, nul tegen. Dat Malta en San Marino, in een EK- en WK-kwalificatie, de tegenstanders waren, zijn slechts details.

Ook FC Groningen-trainer Ernest Faber mocht eenmalig het Oranje-shirt dragen. Onder Guus Hiddink was hij invaller in het duel met Mexico (2-3). Faber kwam in de ploeg voor Winston Bogarde na 58 minuten. Met Yannis Anastasiou heeft de Eredivisie ook nog een international van Griekenland in zijn gelederen. In de vijf interlands die hij speelde voor de Grieken, kwam de spits overigens niet tot scoren. In de Jupiler League zijn er met Sunday Oliseh (54 interlands Nigeria) en Stijn Vreven (2 interlands België) ook oud-internationals van buitenlandse nationaliteiten.

Interlands van trainers in de Eredivisie:

* In dienst van Griekenland

Ook FC Groningen-trainer Ernest Faber mocht eenmalig het Oranje-shirt dragen. Onder Guus Hiddink was hij invaller in het duel met Mexico. Faber kwam in de ploeg voor Winston Bogarde na 58 minuten. Met Yannis Anastasiou heeft de Eredivisie ook nog een international van Griekenland in zijn gelederen. In de vijf interlands die hij speelde voor de Grieken kwam hij overigens niet tot scoren. In de Jupiler League zijn er met Sunday Oliseh (54 interlands Nigeria) en Stijn Vreven (2 interlands België) slechts twee internationals.