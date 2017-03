De Vrij komt bij transfer in illuster rijtje

Faas Wilkes (1949-1952)

Wijlen Faas Wilkes was in 1949 de vierde Nederlandse voetballer die in het buitenland ging spelen en de eerste Nederlander bij Internazionale. Bij de Italiaanse topclub ontpopte Wilkes zich al snel tot sterspeler, met de bijnaam 'Il Tulipano'. Naar het Nederlands vertaald: 'De Tulp'. Als aanvaller scoorde hij 47 doelpunten in 95 officiele wedstrijden voor de Nerazzurri. Wilkes won echter niets in Milaan. Een jaar na zijn vertrek werd de Italiaanse landstitel gepakt.

Wim Jonk en Dennis Bergkamp (1993-1995)

In de zomer van 1993 trokken Wim Jonk en Dennis Bergkamp van Ajax naar Internazionale. In het eerste jaar werd de UEFA Cup gewonnen. Jonk scoorde in de finale en Bergkamp kroonde zich tot topscorer van het toernooi met acht doelpunten. Beide spelers aarden echter niet goed bij Internazionale. De defensieve Italiaanse speelstijl lag Bergkamp niet zo en hij kon met sommigen binnen de club slecht overweg. Bergkamp gang aan de slag bij Arsenal en Jonk keerde terug naar Nederland voor een contract bij PSV.

Aron Winter (1996 - 1999)

Winter trok na vier seizoenen in Rome bij SS Lazio naar Milaan. In 1998 won de oud-prof de UEFA Cup met Internazionale. Winter had het toernooi zelfs tweemaal kunnen winnen, echter werd in 1997 de finale verloren van Schalke 04. In de strafschoppenserie trok Internazionale, mede door een misser van Winter, aan het kortste eind.

Clarence Seedorf (2000 - 2002)

Met twee Champions League-bekers en een wereldbeker op zak trok Seedorf in januari 2000 van Real Madrid naar Internazionale. Daar beleefde de voormalig middenvelder echter de minst succesvolle periode uit zijn loopbaan. In 2002 verliet Seedorf Internazionale voor stadsgenoot en aartsrivaal AC Milan, waarmee hij opnieuw de Champions League won.

Andy van der Meyde (2003 - 2005)

Van der Meyde trok voor €7 miljoen van Ajax naar Internazionale. In zijn Europese debuut voor de Milanese club scoorde hij uit tegen Arsenal. Echter werd Van der Meyde nooit echt onomstreden bij Inter.

Edgar Davids (2004 - 2005)

Na een jaar bij AC Milan trok Davids in 1997 naar Juventus, waarmee hij in zes jaar tijd driemaal kampioen van Italië werd. Na een jaar bij FC Barcelona streek Davids neer bij Internazionale. Na een seizoen waarin hij weinig speelde, vertrok hij naar Tottenham Hotspur.

Wesley Sneijder (2009 - 2013)

Bij Real Madrid werd Sneijder na twee seizoenen overbodig geacht. Vol revanchegevoelens trok de aanvallende middenvelder naar Internazionale, dat naar verluidt €15 miljoen betaalde. In zijn eerste seizoen won Sneijder met Internazionale - waar José Mourinho op dat moment hoofdtrainer was - de nationale competitie, de nationale beker, de Champions League en het wereldkampioenschap voor clubteams.

Luc Castaignos (2011 -2012)

Castaignos stond lang te boek als groot talent. In maart 2011 nam Internazionale hem voor €3 miljoen voer van Feyenoord. De spits kende een goede voorbereiding op Italiaanse bodem, maar tijdens het seizoen slaagde hij er niet in een basisplaats te veroveren. Op een verhuurperiode zat de jeugdinternational niet te wachten. Medio 2012 verkocht Internazionale de toen pas 19-jarige Castaignos met winst aan FC Twente.