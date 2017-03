De lach is terug op het gezicht van Jürgen Locadia

“ Wel raar dat we dit seizoen dan waarschijnlijk geen kampioen worden, toch?”

Stelling: als ik niet geblesseerd was geweest had PSV nu om de titel gespeeld.

"Ik ben belangrijk voor dit team, maar misschien niet zó belangrijk."



Een aanvaller met 33 doelpunten uit 104 wedstrijden viel weg, precies in een periode dat scoren het grootste probleem was.

"Ik weet dat ik kan scoren en assists kan geven. En ik had ook wel het gevoel dat ik het team daarmee had kunnen helpen in de wedstrijden dat het minder liep. Soms zat ik me ook te verbijten. Maar van de andere kant: als ik speel heeft PSV ook geen garantie voor doelpunten."



Stelling: qua spelersmateriaal is dit PSV beter dan het PSV van vorig seizoen.

"Zoveel is er niet veranderd. Ik denk dat het gelijkwaardig is."



Die stelling komt van Héctor Moreno en Luuk de Jong. Zij zeggen dat jullie selectie sterker is dan tijdens het voorbije kampioensjaar.

"Wel raar dat we dit seizoen dan waarschijnlijk geen kampioen worden, toch? Maar het klopt dat individuele kwaliteit niet altijd doorslaggevend is. Een paar jaar geleden speelde ik met Dries Mertens en Mark van Bommel. Toen werden we tweede. Goede spelers hebben is leuk, maar het gaat om het collectief. Als je geen goed team hebt ben je nergens."



Is dat nu het geval dan? Is dit geen goed team?

"Ik denk dat we nu meer een team zijn dan in de tijd van Dries en Mark. Het team klopt beter. Een speler als Mertens ging destijds vaker voor eigen succes. Aan de ene kant is dat logisch, want hij heeft er de kwaliteiten voor, maar als team brengt dat je niet verder. De huidige buitenspelers hebben meer oog voor Luuk en andere teamgenoten vind ik."



