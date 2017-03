De dag dat Ajacied Matthijs de Ligt international werd

“ Als je vraagt wat ik het mooiste vind als verdediger, dan is dat toch wel een man uitschakelen.”

Ajax heeft De Ligt als mens en als voetballer gevormd. Zo speelt hij pas drie jaar in de achterhoede. "Ik heb tot de B1 op het middenveld gestaan. Maar toen ik een flinke groeispurt had gemaakt, vonden ze bij Ajax dat ik beter een linie naar achteren kon zakken. Dat wilde ik zelf ook, omdat ik het gevoel had dat het met mijn lengte een nadeel zou zijn als ik op het middenveld zou blijven spelen", aldus De Ligt in ELF Voetbal Magazine.



"Hoe ik dat aanvoelde? Tijdens positiespelletjes merkte ik dat ik aan de zijkant beter uit de voeten kon dan als ik in het midden stond. Ik had het spel liever voor me. Dat heb ik toen aangegeven. Het ging me makkelijker af, dat zagen de trainers ook wel. Sindsdien sta ik in de verdediging."



De Ligt is dus allesbehalve een klassieke mandekker. "Ik ben niet iemand die de bal zo maar wegroeit. Ik voel me comfortabel aan de bal, zoek graag de voetballende oplossing, het liefst vooruit. Maar als je vraagt wat ik het mooiste vind als verdediger, dan is dat toch wel een man uitschakelen. Ik geniet meer van een stevig gewonnen duel dan van een lange bal die aankomt." En scoren, zoals tegen Heracles? "Dat is het allermooiste."



Kleerkast

De Ligt heeft voor een zeventienjarige een torso om u tegen te zeggen. Zijn lichaam toont als één brok graniet. Het is een mix van natuurlijke bouw en de gym. "Ik heb op de club heel wat uren in de sportschool gestaan. Een fysiek sterk lichaam is belangrijk in het huidige voetbal."



Om misverstanden te voorkomen: "Ik doe hoofdzakelijk explosiviteitsoefeningen, geen krachtsversterkende oefeningen. Om sneller te sprinten, om wendbaarder te worden. Ik ben daar veel mee bezig met oud-sprinter Troy Douglas."



Het is voor De Ligt dus zaak dat hij niet nog meer spieren kweekt. "Ik wil niet nog geblokter worden. Ik ben me ervan bewust dat ik pas zeventien ben, dat ik de neiging heb om te zwaar te worden. Ik let heel goed op mijn voeding."



De sprinttest bij Ajax wijst uit dat De Ligt allesbehalve langzaam is. "Ik oog misschien wat langzaam. Maar dat komt omdat ik groot ben en hele kleine stapjes neem. Dan lijkt het alsof ik niet vooruit kom. Maar dat is niet zo, kan ik je verzekeren."



