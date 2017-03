Jeremain Lens, bulldog in Istanbul: "Ik ben gebroken"

You can't judge a book by the cover. Achter de stoere buitenkant van Jeremain Lens (29) gaat een gevoelige persoonlijkheid schuil. We treffen de uitblinker van Fenerbahçe in een emotionele periode. Drie dagen na het overlijden van zijn vader opent Lens voor ons de deur van zijn huis in Istanbul.

“ Ik kon me niet herinneren wanneer ik voor het laatst gehuild had. Dat is nu wel anders.”

Een dag nadat Fenerbahçe onze interviewafspraak bevestigde bereikte ons het trieste nieuws dat Ricardo Lens, de vader van Jeremain, is overleden. Toch stond Jeremain erop het interview drie dagen na het overlijden van zijn vader te laten doorgaan.



Sterker, amper 24 uur na het heengaan van Ricardo stond Jeremain al op het veld. Hij leverde de assist tegen Osmanlispor (1-0). De tegenstander steunde hem met een spandoek, de Turkse kranten stonden de hele week vol van respect voor de veerkracht die Lens toonde. "Dit was de enige wedstrijd van mijn carrière die ik niet goed kan analyseren. Op zaterdag overleed mijn vader. Toen ben ik op en neer geweest naar Nederland. 's Nachts was ik om 00.00 uur terug en ben ik naar de club gegaan. Slapen wilde niet lukken. Op het veld was ik erbij met mijn hoofd, maar toch ook niet. Van de wedstrijd zelf weet ik niets meer."



Praten over zijn vader ontroert hem, maar hij gaat het niet uit de weg. Het is nog vers. Zo vers dat tegenwoordige en verleden tijd elkaar afwisselen wanneer het over Ricardo gaat. Wat verder opvalt: zijn hang naar het rationele, misschien wel als bescherming tegen het emotionele.





"Ik heb het de laatste maanden vaker gehoord. Men vindt mij rustig, kalm. Ook onder zware omstandigheden als deze. Ik wist al langer dat mijn vader ziek was. Hield er rekening mee dat het zou gebeuren, alleen weet je nooit wanneer. En al zou je het wel weten, dan nog is er geen mens op aarde die zich kan voorbereiden op zo'n verlies. Het is onvermijdelijk een klap."



"Toen mijn vader ziek werd bleef ik altijd rustig en zocht ik naar mogelijkheden om problemen op te lossen. Dat was mijn moeder ook opgevallen. Anderen zouden misschien in paniek raken, ik niet. Maar ik ben ook maar een mens. En dat heeft de familie ook gezien. Ook ik ben gebroken en heb mijn emoties getoond. Dat was voor de familie misschien raar om te zien. De kalme, rationele jongen die zij kennen kon het even niet meer bolwerken. Ik kon me niet herinneren wanneer ik voor het laatst gehuild had. Dat is nu wel anders."



Lees de volledige reportage over ons bezoek aan Jeremain Lens in Istanbul in de nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine. Daarin ook interviews met Arjen Robben, Jürgen Locadia, Brad Jones, Matthijs de Ligt, Elvis Manu, Guram Kashia en Sunday Oliseh. ELF Voetbal Magazine ligt nu in de winkels en is online verkrijgbaar via www.magzine.nu!