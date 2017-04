Sunday Oliseh, zondagskind bij Fortuna Sittard

Trofeeën, medailles en shirts uit de Champions League, Afrika Cup en het WK: Sunday Oliseh heeft ze allemaal verzameld en tentoongespreid in een speciale kamer van zijn woning in het Belgische Eupen. Sinds de jaarwisseling is hij hoofdtrainer van Fortuna Sittard. "De eerste vraag die ik kreeg toen ik hier tekende was: wat doe jij met jouw achtergrond in hemelsnaam hier?"