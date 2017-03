Vijf clubs die het stadion wél vernoemden naar clubiconen

Stadio Giuseppe Meazza (Milaan)

De kleine Giuseppe Meazza (1910) was een van de grootste Italiaanse voetballers aller tijden. Op dertienjarige leeftijd wilde de geboren Milanees maar wat graag naar AC Milan. De Rossoneri vonden het talentje te klein en zeiden 'nee'. Dat hebben ze geweten. Amper vier jaar later debuteerde het ventje, inmiddels gegroeid tot 1.69 meter, bij stadsgenoot Inter. Liefst 348 wedstrijden en 241 goals later maakte Meazza alsnog de overstap naar AC Milan. Na uitstapjes bij Juventus, Varese en Atalanta zwaaide de dribbelaar af bij Inter. Vanaf 1980, een half jaar na zijn overlijden, draagt de Milanese voetbaltempel de naam van Giueseppe Meazza.



Abe Lenstra Stadion (SC Heerenveen)

Het is het enige Eredivisiestadion dat vernoemd is naar een oud-speler. En wat voor één. Slechts vijftien jaar was Abe Lenstra (1920) toen hij in 1936 debuteerde in het eerste elftal van Heerenveen, waar hij zich met negentien goals onmiddellijk tot topscorer kroonde. De cijfers van zijn 27 jaar durende loopbaan zijn duizelingwekkend. Ruim 850 keer kon de Fries een treffer bijschrijven, waarvan 33 in dienst van het Nederlands elftal. Tot het einde van de twintigste eeuw stond hij zodoende op de tweede plaats van Oranjes topscorerslijst, met enkel generatiegenoot Faas Wilkes voor zich. In 1994, negen jaar na Lenstra's plotselinge dood, vernoemde SC Heerenveen het nieuw opgeleverde stadion naar haar clubicoon.



Santiago Bernabéu (Madrid)

Jeugdspeler, doelpuntenkanon, aanvoerder, trainer, voorzitter. Santiago Bernabéu (1895) was het allemaal. In 1909 schopte de aanvaller voor het eerst tegen een bal in het maagdelijke witte tenue van Real Madrid. Bij zijn dood in 1978 was hij nog altijd voorzitter van de club. Een functie die hij 35 jaar eerder aannam. Bernabéu was de eerste voorzitter van Real Madrid die 's werelds beste spelers naar de club haalde. Zo maakten grootheden als Ferenc Puskás en Alfredo Di Stéfano onder zijn bewind de overstap naar de Spaanse hoofdstad. Bijzonder is dat het stadion in die tijd al Santiago Bernabéu heette. Vanaf 1955 draagt de voetbaltempel de naam van de legende.





Ernst Happel Stadion (Wenen)

Bij Rapid Wien en een kort periode RC Paris was Ernst Happel een verdienstelijk voetballer. Geen wereldtopper, zoals de overige spelers in dit rijtje. Happel beleefde zijn hoogtepunten na zijn actieve carrière. Als trainer. Zo leidde hij in ons land ADO Den Haag naar de top en bezorgde hij Feyenoord in 1970 voor het eerst een Europese prijs. Bij De Kuip prijkt nog altijd een borstbeeld van de Oostenrijker. Als bondscoach van Oranje bereikte Happel in 1978 de WK-finale, waar volgens de verhalen zijn wedstrijdbespreking bestond uit de zin: "Meine Herren, zwei Punkte." Direct na Happels overlijden, in 1992, werd het Praterstadion in Wenen omgedoopt tot Ernst Happel Stadion.





Sportpark Grote Geert (WKE)

Het bekendste vernoemde amateurcomplex in Nederland ligt ongetwijfeld in Emmen. Het sportpark van WKE draagt de bijnaam van Hendrik Wolters (1923), die vooral bekendstond als 'Grote Geert'. In 1966 was de Drent een van de oprichters van de club die jarenlang hoge ogen gooide in het amateurvoetbal. Jarenlang droeg hij de voorzittershamer op het kamp. In 2009, Grote Geert was 85 jaar, zag het icoon met eigen ogen de meest memorabele wedstrijd uit de clubhistorie. WKE maakte in de laatste vijf minuten een achterstand van drie doelpunten goed en kroonde zich tot algeheel landskampioen bij de amateurs. Vanaf 2007 draagt het sportpark van WKE de naam van Grote Geert, die zes jaar later op 89-jarige leeftijd overleed.