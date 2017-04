Waarom Guram Kashia van Arnhem houdt, en andersom

“ Misschien was Theo Bos als persoon ongeveer hetzelfde als ik ben: een harde werker en een sociaal mens.”

Kashia, orthodoxe christen, kan zich zijn eerste dag in Arnhem, bij Vitesse, nog goed herinneren. Via vriend en oud-PSV'er Giorgi Gakhokidze kwam hij in contact met toenmalig clubeigenaar Merab Jordania. "Ik vloog in 2010 op een zomerdag vanuit Tbilisi naar Schiphol en ging rechtstreeks naar Papendal om kennis te maken en te trainen. Ik was bloednerveus. Helemaal in de stress. Het was voor mij de eerste keer buiten Georgië. Ik kwam in een nieuwe wereld."



"Gelukkig ving de familie Jordania mij goed op. Zo at ik vaak bij hen. Dan kookte de zus van Merab. Met zijn zoon Levan heb ik nog veel contact. Hij speelt nu bij Achilles'29. Merab spreek ik niet meer zo vaak. Hij reist veel en is druk. Ik ben hem heel dankbaar dat hij mij vanuit Tbilisi naar Vitesse heeft gehaald. Ik was nog een kind en sprak alleen Georgisch en Russisch. Gelukkig kreeg ik ook snel het vertrouwen van trainer Theo Bos."



Je hebt Bos meegemaakt als trainer en was ook aanwezig bij zijn herdenkingsdienst. Hoe was dat?

"Ik heb maar een paar maanden met Theo gewerkt, maar bewaar mooie herinneringen aan die tijd. Hij liet mij debuteren als speler bij Vitesse. Hij riep mij eens naar zijn kantoortje op Papendal en legde met handen en voeten uit wat hij van mij verwachtte. Ik begreep daaruit dat hij tevreden was over mijn mentaliteit. Toen hij overleed merkte ik pas echt hoeveel hij voor Vitesse en de mensen in Arnhem betekende. Ik ging samen met Vako en Davy Pröpper naar de herdenkingsdienst in het stadion. En je moet weten, ik ben iemand die al huilt bij het zien van Rocky Balboa, maar toen ik mij tijdens de dienst omdraaide en Davy zag huilen brak ik ook. Theo is een legend, Mister Vitesse ."



Jij hebt inmiddels ook een bijzondere status in Arnhem: je bent de eerste buitenlandse speler met meer dan tweehonderd competitiewed- strijden voor Vitesse. Je hebt nog wel even te gaan voordat je Theo Bos nadert als speler met de meeste competitiewedstrijden voor Vitesse. Bos speelde er 369.

"Dat wordt nog een hele klus. Dan moet ik de komende drie, vier jaar alles spelen. Ik ben al heel trots op waar ik nu sta. Ook al haal ik Theo nog in, ik wil me qua status echt niet met hem vergelijken. Misschien was hij als persoon ongeveer hetzelfde als ik ben: een harde werker en een sociaal mens. Ik ben een open persoon en kan met iedereen een praatje maken. Dat Nederlandse motto 'doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg' past perfect bij mij. Maar hoe ik word herinnerd is aan de fans."



Lees het volledige interview met Guram Kashia in de nieuwe editie van ELF Voetbal Magazine. Daarin ook interviews met Arjen Robben, Jürgen Locadia, Brad Jones, Matthijs de Ligt, Jeremain Lens en Sunday Oliseh. ELF Voetbal Magazine ligt vanaf nu in de winkels en is online verkrijgbaar via www.magzine.nu!