Arjen Robben: "Het mag soms iets verrassender"

“ De speelwijze van Guardiola verschilt niet veel van die van Ancelotti, maar ze zijn wel anders.”

Hoe goed is Bayern München op dit moment?

"Lastige vraag. Laat ik het zo zeggen: binnen de club weten we wat we moeten verbeteren."



Nog niet zo lang geleden heb je de alarmbellen geluid. Ben je ongerust?

"Nee dat niet. Maar ik ben wel open en eerlijk. Ik weet wat we kunnen. Soms is het gewoon nog niet goed genoeg. De overwinningen op Arsenal waren uitstekend, ik heb in het veld staan genieten. Maar het gevaar van uitschakeling ligt altijd op de loer, dat weet ik uit ervaring. En ik weet wat ervoor nodig is om kampioen te worden."



Wat ontbreekt er dan nog aan?

"Het is gewoon superbelangrijk dat we als een team optreden, dat we hecht en compact blijven spelen. In sommige wedstrijden waren we in balbezit niet altijd even goed. We moeten proberen een nog hoger tempo te spelen. En het mag soms iets verrassender."



Waarom zijn jullie niet constant?

"We hebben de afgelopen jaren onder Pep Guardiola zeer dominant gespeeld. De speelwijze van Guardiola verschilt niet veel van die van Ancelotti, maar ze zijn wel anders. Een nieuw systeem vergt nu eenmaal tijd. Maar desondanks doen we het niet zo slecht hoor. In de competitie staan we bovenaan, zitten in de kwartfinale van de Champions League en de halve finale van de DFB-Pokal."

Is het een geruststelling dat jullie maar een paar keer hoeven te knallen om kampioen te worden?

"Dat is veel te makkelijk gedacht. Als je even niet scherp bent, is de voorsprong binnen de kortste keren verdwenen. We hebben nog een lange weg te gaan, met veel hobbels en valkuilen. We hebben nog een zwaar programma en zijn nog op alle fronten actief. Leipzig bijvoorbeeld speelt alleen nog maar competitie.



Lees het volledige interview met Arjen Robben in de nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine. Daarin ook interviews met Jeremain Lens, Jürgen Locadia, Brad Jones, Matthijs de Ligt, Guram Kashia, Elvis Manu en Sunday Oliseh. ELF Voetbal Magazine ligt nu in de winkels en is online verkrijgbaar via www.magzine.nu!