Manutelli is back: "Nieuwe herinneringen creëren"

De lach is terug op zijn gezicht. Elvis Manu (23) is weer voetballer, zegt hij. Niet langer op de bank of op de tribune bij Brighton & Hove Albion, maar al dribbelend en scorend in het shirt van Go Ahead Eagles. Niet langer alleen nagenieten van succesavonden bij Feyenoord als Manutelli, maar nieuwe herinneringen maken.