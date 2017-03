Waarom Luuk de Jong de meest logische vervanger is van Janssen

Robin van Persie (33)



Hij is de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal en nog altijd ‘pas’ 33 jaar. Hij schitterde op drie WK’s en twee EK’s. Won de Premier League en werd topscorer. Maar de beste dagen van Robin van Persie lijken achter hem te liggen. Na de pijnlijke nederlaag tegen Tsjechië (2-3) in 2015 speelde de Rotterdammer geen minuut meer in Oranje. Het zal toch niet waar zijn dat die wedstrijd, waarin de goaltjesdief van weleer nota bene een eigen doelpunt maakte, zijn laatste interland was?



Klaas-Jan Huntelaar (33)



Net als Van Persie lijkt ook Huntelaar zijn hoogtijdagen wel te hebben gehad. Ooit maakte de goalgetter in één seizoen 48 officiële treffers in evenzoveel wedstrijden. Was hij de held van Gelsenkirchen. Des te pijnlijker is het dan ook dat de Achterhoeker tegenwoordig vaker dan ooit op de bank zit. Het seizoen loopt op het einde en Huntelaar maakte nog maar één competitiegoal. Zijn laatste interland was ook die tegen de Tsjechen. Komt er ooit nog een ‘cap’ bij?



Ricky van Wolfswinkel (28)



Vier jaar geleden ontpopte Ricky van Wolfswinkel zich tot de goaltjesdief van Sporting Portugal. Haalde Norwich City hem voor tien miljoen euro naar de Premier League. Maar vanaf dat moment ging het mis. Inmiddels is Van Wolfswinkel terug bij Vitesse en de meest scorende Nederlander in de Eredivisie. Toch lijkt het Nederlands elftal, waarvoor hij in 2010 én 2013 een oefenduel speelde, er niet meer in te zitten.



Ryan Babel (30)



De 42-voudig Oranje-international Ryan Babel verkeert in de vorm van zijn leven. Hij scoorde er dit seizoen lustig op los bij Deportivo La Coruña en Beşiktaş en bondscoach Danny Blind houdt hem in de gaten. Er kleeft één nadeel aan Babel. In Istanbul speelt hij niet als spits, maar komt hij vanaf de linkerkant. Dat werkt niet in zijn voordeel wanneer een van de spitsen afhaakt.



Richairo Zivkovic (20) / Sam Lammers (19)



Tja… Een speler doorschuiven vanuit Jong Oranje? Het lijkt steeds minder vaak te gebeuren bij een blessuregeval in de hoofdmacht. En in dit geval is het ook niet echt aan te raden. De voorhoede van Jong Oranje bevat namelijk geen spelers die op dit moment al het niveau van Oranje aankunnen. Ajax-huurling Zivkovic begon leuk aan het seizoen bij FC Utrecht, maar is zijn basisplaats in de Galgenwaard inmiddels kwijt. Lammers speelde pas zes minuten in de Eredivisie en is dus ook geen optie.



Conclusie: Luuk de Jong (26) als vervanger van Vincent Janssen is zo gek nog niet. Ricky van Wolfswinkel doet dit seizoen echter niet veel onder van de PSV’er en was ook een reëele optie. Daarna wordt de spoeling dun. De oudjes spelen amper en de jonkies zijn er nog lang niet klaar voor…