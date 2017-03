Deze vijf toptalenten gingen Redan voor en verlieten Ajax

Donyell Malen

Geboortedatum: 19-01-1999

Huidige club: Arsenal

Positie: Aanvaller

Verliet Ajax in: 2015



Donyell Malen is bezig aan zijn tweede seizoen in Londen, waar hij in begin vooral uitkwam in het Onder 18-elftal. Dit jaar mag de aanvaller regelmatig meedoen met het O23-team. Bij zijn debuut maakte hij daar indruk met een goal na een heerlijke actie.





Mink Peeters

Geboortedatum: 28-05-1998

Huidige club: Real Madrid

Positie: Middenvelder

Verliet Ajax in: 2014



Zestien jaar en dan trainen met Marcelo, Modric en Ronaldo. Het was een droom die uitkwam voor Mink Peeters uit Nijmegen, zoon van Sjonnies-bassist Geert Peeters, beter bekend als Friso Ruysdael. Zijn wedstrijden speelt de jonge Peeters in het Onder 19-elftal, waar hij in de UEFA Youth League onlangs won van zijn oude maatjes bij Ajax.





Timothy Fosu-Mensah

Geboortedatum: 22-01-1998

Huidige club: Manchester United

Positie: Verdediger

Verliet Ajax in: 2014



Van alle vroeg vertrokken talenten bij Ajax schopte Timothy Fosu-Mensah het tot nu toe het verst. In het voorjaar van 2016 gooide Louis van Gaal hem zomaar voor de leeuwen in het eerste elftal van Manchester United. En dat ging goed. Zo goed zelfs, dat de verdediger een oproep verdiende voor Oranje. Amper een jaar later is Van Gaal vertrokken en hoeft Fosu-Mensah onder diens opvolger Jose Mourinho niet te rekenen op speelminuten.





Javairo Dilrosun

Geboortedatum: 22-06-1998

Huidige club: Manchester City

Positie: Aanvaller

Verliet Ajax in: 2014



Als dartelende buitenspeler maakt Javairo Dilrosun zijn speelminuten in de Premier League voor O23-elftallen en natuurlijk de UEFA Youth League. De kans op speeltijd in het eerste elftal lijkt klein; Manchester City heeft meer dan 70 spelers onder contract. Ruim de helft daarvan is verhuurd aan clubs als FC Nordsjælland, NAC Breda en Fleetwood Town. Wacht Dilorsun eenzelfde lot?





Juan Familia-Castillo

Geboortedatum: 13-01-2000

Huidige club: Chelsea

Positie: Middenvelder

Verliet Ajax in: 2016



Het meest recente voorbeeld van een Ajacied die op zeer jonge leeftijd koos voor de overstap naar een Europese topclub. In de zomer van 2016 sloot Juan Familia-Castillo aan bij Chelsea, om daar in januari 2017 zijn eerste profcontract te tekenen. Zijn wedstrijden speelt hij dit seizoen in het Onder 18-elftal.