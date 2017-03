Bulgarije - Nederland: alle feiten en cijfers op een rij

Dat zou een zware klap zijn in de strijd om het WK van 2018 in Rusland te behalen. Maar Bulgarije is traditioneel een pittige opponent voor Oranje. Dat wijzen de feiten en cijfers. We zetten alles op een rij.



Bulgarije - Nederland in het kort:



• Het Nederlands elftal is sinds de 3-0 nederlaag tegen Turkije op 6 september 2015 ongeslagen in acht opeenvolgende uitwedstrijden. Sindsdien speelde Oranje in Kazachstan (2-1 winst), Wales (3-2), Engeland (2-1), Ierland (1-1), Polen (2-1), Oostenrijk (2-0), Zweden (1-1) en de meest recente wedstrijd, een 3-1 winst, in Luxemburg.

• Opmerkelijk genoeg was die wedstrijd in Turkije de laatste interland van Stefan de Vrij die sindsdien door diverse zware blessures niet inzetbaar was, maar naar alle waarschijnlijkheid in Sofia zijn rentree zal maken.



Zaterdag 25 maart; 20.45 uur

WK VOORRONDE GROEP A

Bulgarije-Nederland

• Net als de wedstrijd van komende zaterdag werden ook de drie interlands die Oranje in Bulgarije niet wist te winnen, allemaal gespeeld in het nationale stadion, Vasil Levski.

• Bulgarije won (WK en EK) de laatste drie kwalificatiewedstrijden die in dat stadion werden gespeeld.



• De volgende WK-kwalificatiewedstrijden zijn pas op 9 juni. Nederland speelt dan thuis tegen Luxemburg en Bulgarije moet naar Wit-Rusland.



• De andere kwalificatiewedstrijden in Groep A zijn zaterdagavond Zweden tegen Wit-Rusland in Solna (al om 18.00 uur) en Luxemburg-Frankrijk dat tegelijkertijd met Bulgarije-Nederland wordt gespeeld.

• De Schot William Collum is zaterdagavond de scheidsrechter. De 38-jarige Schot floot eerder één interland van Oranje, de met 2-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Spanje in de ArenA op 31 maart 2015. Dit seizoen floot hij nog Ajax-FK Rostov (1-1) in augustus en Bayern München-PSV (4-1) in oktober.



• Twee spelers van Oranje maakten deze kwalificatiereeks meer dan één doelpunt: Memphis Depay en Quincy Promes. Beiden staan op twee treffers.