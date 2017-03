Nieuw hoofdstuk in jongensboek Feyenoord-jeugdspeler Bangura

De aanvaller staat in de 65ste minuut met Dirk Kuyt aan zijn zijde langs de zijlijn. Nigel Robertha gaat naar de kant en wordt vervangen door de Feyenoord-aanvoerder. Bangura klapt en kijkt nog eens om zich heen. Hij ziet duizenden mensen op de tribunes van de Kuip, die ook tijdens dit oefenduel goed gevuld is. Hij zag hem duizend keren, maar speelde er nog nooit. Wanneer Mo El Hankouri ook naar de zijlijn komt, hij de jonge Bangura een high-five geeft is ook zijn moment daar: stadionspeaker Peter Houtman roept Bangura’s naam om, zijn eerste wedstrijd in Feyenoord 1 is een feit.



De jonge aanvaller is niet zomaar een jeugdspeler uit de veelgeprezen jeugdopleiding van de Rotterdamse club. Vorig jaar werd de destijds 16-jarige aanvaller kampioen. Niet met Feyenoord-talenten als Dylan Vente en Tyrell Malacia bij het O17-team of bij Feyenoord O16. Bangura werd na een overwinning op Smitshoek kampioen met de B1 van de amateurtak van Feyenoord. Het sterke seizoen van de aanvaller leverde hem, met nog enkele andere spelers van Sportclub Feyenoord, een transfer naar de proftak op.



Feyenoord O18, een team zonder uitzonderlijke talenten, zat krap in de aanvallers. De komst van Bangura gaf trainer Jan Gösgens meer opties voorin. Al snel bleek de aanvaller er prima op zijn plek, alsof hij nooit anders gewend was. Vijf doelpunten in de eerste vijf competitiewedstrijden van het seizoen. De goede cijfers vielen ook de trainers van Varkenoord op en Bangura werd na ruim een maand bij Feyenoord O18 al overgezet naar Feyenoord O19. Het vlaggenschip van de jeugdopleiding.



Oranje

Ook in het hoogste jeugdteam van de jeugdopleiding van Feyenoord deed de 17-jarige Bangura het prima. Daarnaast speelde hij ook al voor Jong Feyenoord. En het verhaal werd nog mooier. Half februari viel er een brief op de deurmat. Van de KNVB. Nooit dacht de aanvaller aan de jeugdelftallen van Oranje, maar nu wel. Een plek in de definitieve selectie kreeg hij nog niet, maar wel een plaats op de reservelijst.



Na die bijzondere momenten volgde woensdagavond dus zijn eerste wedstrijd in Feyenoord 1. Een profcontract heeft hij nog niet. Al zal dat een uitstekend nieuw hoofdstuk in het jongensboek van Alex Bangura kunnen zijn.



Great moment last night #Sophia Een bericht gedeeld door Alex Bangura (@lexxb_11) op 23 Mrt 2017 om 11:08 PDT