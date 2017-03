Jeremy de Nooijer: "Nederland is maatje te groot voor Bulgarije"

“ Voor mijn gevoel is in de competitie nog alles mogelijk”

"Ik heb de vorige wedstrijd van Bulgarije, in en tegen Frankrijk (7 oktober 2016, red.), rechtstreeks op televisie gezien. Bulgarije gokte op de counter. Daar zijn ze goed in. Ze kwamen voor, maar toen Frankrijk aan ging zetten, liepen ze gemakkelijk uit naar een 4-1 zege. Ik verwacht nu niet anders. Alleen als Bulgarije snel scoort, weet je het nooit met de ploeg. Maar normaliter is Nederland een maatje te groot," vertelt De Nooijer tegenover ELF Voetbal. "Nu Arjen Robben erbij is, kan hij het verschil maken."



Met Bozhidar Krajev en Georgi Kostadinov heeft hij nog geen contact gehad. "We hebben bij Levski Sofia geen groepsApp of zo. Kostadinov speelt vaak voor de verdediging en stond ook in de basis tegen Frankrijk. Krajev is jong en zit pas sinds kort bij de ploeg. Hij is juist een aanvallende middenvelder. In de kleedkamer werden de laatste tijd bij ons wel eens grapjes over de wedstrijd tegen Nederland, maar ik ga bij de club meer om met de buitenlandse jongens."



Bulgaarse competitie

In de zomer van 2015 verruilde De Nooijer het Rotterdamse Sparta voor Levski Sofia. "We staan tweede in de competitie. In de Eredivisie zouden we in de top tien meedoen. De kampioen Ludogorets schat ik top vijf in. Niet voor niets spelen ze elk jaar in de Champions League." Doelpunten zijn schaars in de Bulgaarse A PFG, de hoogste divisie. "Dat is wel opvallend. Voor aanvallers is het heel lastig om te scoren. Elke club heeft enkele fysiek sterke verdedigers achterin staan."



De Bulgaarse letters, geschreven in het Cyrillisch, kan hij inmiddels ontcijferen. "Ik heb me dat zelf aangeleerd. In de kleedkamer doet de trainer zijn besprekingen in het Bulgaars, waarna zijn assistent alles in het Engels vertaalt. Een dag voor elke wedstrijd verzamelen we in een hotel. Uit of thuis. Dat maakt niet uit. De verste uitwedstrijd is vijf uur. Dan nemen we het vliegtuig heen en de bus terug." Levski heeft een achterstand van dertien punten op koploper Ludogorets Razgrad. "Na de laatste speeldag op 2 april beginnen de Play-Offs. Dan worden de punten gehalveerd. Voor mijn gevoel is nog alles mogelijk."



De Nooijer, zoon van oud-prof Dennis, woont in een appartement in Sofia. "Een mooie stad. Ik weet zeker dat toeristen zich een week of twee weken zouden vermaken. Afgelopen weekend was het al vijftien graden. Dat zal alleen verder stijgen. In de winter koelt het wel af naar zo'n tien tot twintig graden onder nul. Contact met de familie onderhoud ik dagelijks via Skype en via een speciale tv-box kan ik alle Nederlandse tv-zenders ontvangen."





Curaçao

Tijdens het interview bevindt de 25-jarige middenvelder zich weer in een heel ander deel van de wereld. Om precies te zijn in Willemstad, Curaçao. "We hebben donderdag een oefeninterland gespeeld tegen El Salvador. Jammer dat we in de derde minuut van de extra tijd nog de 1-1 incasseerden. Ik speelde de volledige tweede helft. De bondscoach (Remko Bicentini, red.) gaf aan dat hij tevreden was over de wedstrijd en de wijze waarop ik was ingevallen."



Het voetbal op Curaçao is groeiende merkt hij. "We speelden donderdag in een ander, kleiner stadion. Maar het zat helemaal vol. Overal waar we spelen, wordt flink lawaai gemaakt, haha. Sinds Patrick Kluivert bondscoach werd, heeft het voetbal hier een flinke boost gekregen. Woensdag vliegen we weer terug," aldus de Nooijer, die in Willemstad nu een appartement deelt met Gino van Kessel, Elson Hooi en Rangelo Janga.



Curaçao bereidt zich voor op de Caribbean Cup, die in juni plaatsvindt, en de Gold Cup die weer een maand later wordt afgewerkt. "Onze doelstelling? Een goede vraag. Op de Gold Cup zit Mexico bij ons in de poule. Die zijn heel sterk. Met El Salvador en Jamaica, de andere twee tegenstanders, weet je nooit hoe het gaat lopen. Een tweede plaats is voldoende om naar de knock-out fase te gaan." Het betekent wel dat de geboren Vlissinger straks geen zomervakantie heeft. "Als je deze wedstrijden mag spelen, is dat niet erg. Ik hoop dat ik bij de selectie blijf."



Contract

Zijn contract bij Levski Sofia loopt aan het einde van het seizoen af. Afgelopen winter was er reeds interesse vanuit Rusland. "Ik heb dat toen vernomen. We zien wel hoe het loopt. Het moet wel een stap omhoog zijn." Ludogorets? "Nee, binnen Bulgarije wil ik alleen voor Levski spelen." Rusland? "Ja, dat lijkt me een hele mooie competitie."



Dat is van latere zorg. Eerst staat Bulgarije - Nederland op het programma. "Hopelijk kunnen we ergens kijken. Het is hier op Curaçao vijf uur vroeger dan in Nederland en zes uur vroeger dan in Sofia. Als er geen training gepland staat, probeer ik zeker voor de televisie te zitten."