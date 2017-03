Melvin Platje wil zes wedstrijden 'knallen' met Lommel United

Lommel United staat inderdaad voor een pittige opgave om degradatie uit de Proximus League, de commerciële naam voor de 1e Klasse B, te voorkomen. De reguliere competitie werd afgesloten als hekkensluiter. In de zogenaamde play-down worden alle punten gehalveerd, waardoor de grensclub met negen punten op de laatste plek vier begint. De achterstand op plek drie, waar OH Leuven bivakkeert, bedraagt zes punten. In de slechts zes speeldagen tellende play-down een grote uitdaging.



Zondag speelt Lommel United haar eerste duel. Direct uit. Om 14.30 uur is Cercle Brugge de tegenstander. "We kennen onze opdracht. We moeten vier keer winnen", vertelt Platje tegenover ELF Voetbal. "Dat eerste duel wordt direct cruciaal. Daar moeten we vertrouwen tanken. Ik was van de situatie op de hoogte toen ik tekende. Ik ben gehaald met de missie om niet te degraderen. Daar wil ik graag aan meehelpen. Natuurlijk geloof ik erin. Anders was ik niet gekomen."



Lekker fit worden



Hij speelt nu ruim een maand in Lommel, net over de Belgische grens onder Valkenswaard. "Ik heb pas erg laat mijn contract ingeleverd bij Hansa Rostock. Er was interesse, ook uit Nederland. Maar dat was financieel niet echt interessant. Lommel United liet merken me heel graag te willen hebben. Mijn zaakwaarnemer belde me daarover. Waarom niet? Twee maanden lekker fit worden en proberen mijn goaltjes mee te pikken. Dat is beter dan stil gaan zitten, want zo'n type ben ik helemaal niet."



Tijdens zijn eerste wedstrijden merkte hij al het niveauverschil. "Clubs als Lierse SK en Antwerp schat ik hoger in dan de top van de Jupiler League. Het is geen gemakkelijke competitie. Zelden zijn er uitslagen te zien als 3-1 of 4-2. Er wordt verdedigend gespeeld. Dat wist ik vooraf. Het is vaak zaak snel 1-0 te scoren en dan de boel op slot gooien."



Platje speelt in de aanval met een andere Nederlander: Marko Maletic, oud-spits van Excelsior en Telstar. "Hij is de lange centrumspits, die de bal moet vasthouden. Ik speel om hem heen. Dat is de bedoeling. Als aanvaller moet ik veel arbeid verrichten, superveel lopen. Maar dat ken ik vanuit mijn eerdere buitenlandse avonturen."



Blaricum



De 28-jarige aanvaller verblijft in een appartement van een hotel. "Met een eigen keuken en dergelijke. Maar ik rijd wel drie of vier keer in de week naar Blaricum. Dat is een uur en 35 minuten zonder files. Een paar weken geleden is daar ons nieuwe huis opgeleverd."



Het vormde ook een hoofdreden voor Platje om zijn contract bij Hansa Rostock, dat in de Duitse 3.Liga uitkomt, te verscheuren. "Ik speelde daar bijna alles, maar zag mijn vrouw en twee kinderen maar één keer in de maand. Dat vond ik best moeilijk. Ik wilde weer graag thuis wonen, nu mijn vrouw hoogzwanger is van de derde. Mijn familie zet ik nu op één. Met Hansa Rostock was verder niets mis."



Hij vervolgt. "Ik heb mijn ogen uitgekeken over de faciliteiten daar. We konden daar bij wijze van spreken binnen trainen. Een hal voor voetvolley, naast de kleedkamer een grote fitnesszaal, een jacuzzi, twee ijsbaden, een hele grote sauna en massageruimtes. Dat zie je niet in Nederland. Elke thuiswedstrijd zaten er vijftienduizend toeschouwers. Ik woonde ook in een mooie buurt, het praten ging steeds beter. Daar lag het allemaal niet aan. Al betekenden de uitwedstrijden soms busreizen van acht uur. Dan vertrokken we een dag eerder. Eén of twee keer gingen we ook met het vliegtuig."



Stade Brest



Aan het voetbal moest hij erg wennen. "Het is een competitie met veel rennen, vliegen, rennen en rennen. Doelpunten waren schaars. Het zegt voldoende dat we vier spitsen hadden en niemand had meer dan één doelpunt gemaakt. Ik moest in een 4-4-2 systeem telkens de hoeken induiken. Dat was wel te vergelijken met Stade Brest, waar ik vorig jaar in de eerste seizoenshelft speelde."



De Franse Ligue 2 beschrijft Platje als een lastige competitie met grote, fysiek sterke spelers. "Brest was geen klein clubje. Het kwam jarenlang op het hoogste niveau uit. Ik vind het niet erg om veel arbeid te verrichten. Maar als je geluk had, kwam je tot één kans. Bij VVV-Venlo, mijn laatste club in Nederland, kwam ik tot drie, vier kansen per wedstrijd."



Of hij volgend seizoen in ons land terugkeert, weet hij niet. "Het is zeker een optie. Ik weet dat ik in Nederland altijd scoor. Een voorkeur heb ik niet. Misschien komt er in het buitenland ook wel een leuk avontuur voorbij. Ik sta voor alles open. Eerst richt ik me op Lommel United. Ik wil hier nog zes wedstrijden gaan knallen."