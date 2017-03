Iconen herenigd bij Montenegrijns jubileum

Montenegro begon sterk aan de huidige kwalificatiereeks. Na een gelijkspel tegen Roemenië (1-1) en overwinningen op Kazachstan (5-0) en Denemarken (0-1) vond het voormalig Joegoslavische land zichzelf terug op plek één. Een nipte nederlaag op bezoek bij Armenië in de vorige speelronde zorgde ervoor dat Polen de koppositie over kon nemen. Vanavond staan de nummer één en twee tegenover elkaar in stadion Pod Goricom in Podgorica.

Pure voetbalromantiek

De eerste interland van Montenegro in 2007 werd tevens in Podgorica afgewerkt, met Hongarije als tegenstander. Van de huidige nationale selectie maakten alleen Stevan Jovetic (27) en Mirko Vucinic (33) minuten in die speciale wedstrijd. Laatstgenoemde wist zelfs te scoren, waardoor Montenegro met 2-1 won van Hongarije. Dat Vucinic er tegen Polen ook bij is, is pure voetbalromantiek. Zijn laatste uitnodiging voor Montenegro dateert namelijk uit 2015.

'Een liefdesverhaal'

Vucinic maakte in het verleden furore bij AS Roma en Juventus. Sinds 2014 speelt hij voor het Al Jazira van Henk ten Cate, maar in de laatste maanden kwam de aanvaller niet of nauwelijks in actie. Naar eigen zeggen heeft hij zichzelf opgetraind voor het treffen met Polen. "Maar om nou te zeggen dat ik in vorm ben, weet ik niet", erkent Vucinic, die spreekt van een net zo cruciale als speciale wedstrijd. "Sinds ons eerste optreden in 2007 krijgen we veel steun van de fans. Onze relatie met hen in de afgelopen tien jaar is te omschrijven als een liefdesverhaal."

Topscorer aller tijden

Vucinic was lange tijd de allerbeste speler van Montenegro, maar de tijd heeft vat op hem gekregen. De absolute superster van het land is momenteel Jovitic, die de eerste interland in 2007 als 17-jarige meemaakte. In de huidige kwalificatiereeks is Jovetic al goed voor drie goals en twee assists. Hoewel de spits op clubniveau de laatste jaren slechte keuzes maakte en veelal op de bank zat, is hij bij Montenegro dé grote held. Met zestien doelpunten in veertig interlands is Jovetic ook slechts één goal verwijderd van evenaring van de Montenegrijnse topscorer aller tijden: zijn maatje Vucinic.