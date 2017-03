Cruijff, Brandts en andere Italië-killers

Nu het kwalificatieduel met Bulgarije achter de rug is, kunnen de Oranje-pijlen gericht worden op het prestigieuze oefenpotje met Italië. In de geschiedenis wist het Nederlands elftal pas driemaal te winnen van de Italianen. Alle drie de wedstrijden waren memorabel. Hieronder een terugblik.

9 juni 2008: Europees kampioenschap, Nederland - Italië 3-0.

Ook wel bekend als de 'Slag van Bern'. Een hoopgevende zege en het startschot van wat het mooiste EK ooit had moeten worden. Het eindigde echter in een stevige anti-climax, omdat na een geweldige groepsfase in de knock out-fase meteen van het Rusland van Guus Hiddink werd verloren.

Het openingsduel met Italië, de winnaar van het WK 2006, blijft echter speciaal. De intikker van Ruud van Nistelrooij, de perfecte counter met Wesley Sneijder als eindstation en uiteindelijk de 3-0 door uitblinker Giovanni van Bronckhorst. Wat iedereen nog het meeste zal bijblijven, is het uitbundige commentaar van Jack van Gelder.

21 juni 1978: Wereldkampioenschap, Nederland - Italië 2-1.

Het Nederlands elftal, zonder sterren als Johan Cruijff en Willem van Hanegem, overleefde in 1978 de eerste groepsfase maar net. In de tweede groepsfase ging het voortvarend van start tegen Oostenrijk (1-5 winst) en hield het West-Duitsland op een gelijkspel (0-0). Om zeker te zijn van een finaleplaats moest Italie verslagen worden. In het Estadio Monumental van Buenos Aires (Argentinie) ging Oranje rusten met een 1-0 achterstand door een eigen doelpunt van Ernie Brandts. Diezelfde Brandts trok de boel al vroeg in de tweede helft weer recht, 1-1. Arie Haan bepaalde de eindstand een kwartier voor tijd met een geweldige pegel op 1-2 van. Vier dagen later, in de WK-finale, trok gastland Argentinie in de verlenging aan het langste eind (1-3).

20 november 1974: EK-kwalificatie, Nederland - Italië 3-1.

Met de verloren WK-finale nog in het vers achterhoofd, begon een vrijwel helemaal intact gebleven Nederlands elftal aan de kwalificatie voor het EK 1976. Na de 1-3 winst op Finland was Italië aan de beurt. Binnen vijf minuten keek het Oranje van bondscoach George Knobel tegen een achterstand aan door een blunder van doelman Jan Jongbloed, die een kopbal van Roberto Boninsegna verkeerd inschatte. Voor rust bracht Rob Rensenbrink Nederland nog langszij, dit dankzij een magistraal balletje van Ruud Krol. Na de pauze zorgde Johan Cruijff met intikkers voor de 2-1 en 3-1. Twee jaar later, bij het EK 1976, eindigde Oranje op de derde plaats.