Het doel is om de PSV-selectie in 2020 voor de helft uit eigen jeugd te laten bestaan, herhaalde technisch manager Marcel Brands midweeks. Een mooie doelstelling, maar ondertussen geeft trainer Phillip Cocu de exponenten van de Herdgang amper kansen. En dat terwijl het Eindhovense publiek al tijden schreeuwt om meer jeugd. Oftewel: het eigen jeugd-paradox van PSV.

Vorige week, tijdens het thuisduel met Vitesse (1-0), maakten fans van PSV andermaal hun standpunt duidelijk. Toen Jürgen Locadia een paar minuten na rust aan zijn warming-up begon, veerde de harde kern meteen op. Niet veel later trok Jorrit Hendrix een fluoriserend hesje aan en begon langs de zijlijn te joggen. Voor hem hetzelfde recept: Vak Oost zorgde dat de achternaam van Jorrit tot in het centrum van Eindhoven te horen was.

Vormcrisis

De roep om meer eigen jeugd is niets nieuws bij PSV. Eerder dit seizoen was er de schreeuw om Sam Lammers, die in januari een contract tot medio 2021 tekende en bij Jong PSV in de Jupiler League al vijftienmaal doel trof. Maar ondanks dat Luuk de Jong overduidelijk met een vormcrisis kampt, kwam de 19-jarige Lammers pas tot zeven speelminuten in de Eredivisie, verdeeld over twee duels. Veel fans (op PSV-fora) zien er de logica niet van in.

'Deur is zeker niet dicht'

Laatste gegadigde in de 'eigen jeugd-soap' is de 19-jarige Albert Gudmundsson, die afgelopen maand achtmaal scoorde voor PSV in de Jupiler League. Bij PSV traint de buitenspeler pas sinds kort en heel sporadisch mee met het eerste. Dit tot onbegrip van veel fans, die via sociale media hun onvrede uitten. Vervolgens stelde de lokale pers vragen over Gudmundsson aan trainer Phillip Cocu, die zich genoodzaakt voelde even te reageren. "De deur is zeker niet dicht", sprak de coach.

Hofleverancier Jong Oranje

Cocu buigt duidelijk niet voor de druk van buitenaf. Op zich is dat een goed iets. Een trainer moet externe factoren niet laten meewegen in zijn beslissingen. Aan de andere kant is het ook wel apart dat er bij PSV zo weinig beroep wordt gedaan op eigen jeugd. Want terwijl er bij Ajax en Feyenoord continue nieuw talent doorbreekt, is het PSV dat op dit moment de hofleverancier is van Jong Oranje. Gek toch?

De selectiekeuzes van Cocu rijmen niet bepaald met de uitgesproken doelstelling van de club voor 2020. Op PSV-fora is te lezen dat dit nogal wat supporters frustreert. Velen van hen snappen bijvoorbeeld niet dat een jongen als Hendrix - eigen jeugd en een beoogd steunpilaar voor de toekomst - niet speelt en huurlingen als Siem de Jong en Marco van Ginkel wel. En aangezien in de zomer waarschijnlijk een grote schoonmaak plaatsvindt bij PSV lijkt het handig om nu al eigen jeugd in te passen.