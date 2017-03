Ron Vlaar-scenario lonkt voor De Ligt

Door blessures en schorsingen bij AZ moesten de Alkmaarders in 2005 een beroep doen op de destijds twintigjarige Ron Vlaar. Hij startte in de halve finale van de UEFA Cup tegen Sporting Portugal en maakte een sterke indruk. Slechts een aantal wedstrijden later werd hij door bondscoach Marco van Basten al opgeroepen voor Oranje. Hij mocht een half uurtje meedoen tegen Tsjechië en startte een maand later tegen Italië voor het eerst in de basis.



Het werd voor Ron Beton een wedstrijd om niet snel meer te vergeten, maar niet op een manier die hij van tevoren had gehoopt. Vlaar speelde een ontzettend slechte wedstrijd. Hij zette Italië dankzij een eigen doelpunt op voorsprong en niet veel later zette Luca Toni de 1-3 op het scorebord. Vlaar werd na een uur spelen uit zijn lijden verlost door André Ooijer.



De verdediger, die in de winter van 2015 terugkeerde bij AZ, had met Luca Toni een directe tegenstander die destijds bij de beste vijf spitsen van de wereld behoorde. Gelukkig voor De Ligt neemt hij het op tegen Aleksandar Tonev en Spas Delev en niet tegen een spits van absolute wereldklasse zoals Luca Toni.





Vlaar beleefde een verschrikkelijke avond tegen Toni



Doorbraak

De Ligt is met zijn zeventien jaar eerder doorgebroken op het hoogste niveau dan Vlaar. De Ajax-verdediger maakte tegen Excelsior een dure fout in de strijd om het kampioenschap, maar niemand zal hem dat kwalijk nemen. Even voor zijn slippertje was hij al belangrijk voor zijn ploeg met een fantastische tackle om Mike van Duinen het scoren te beletten.



Net als Vlaar is De Ligt geen verdediger van het type Arnold Kruiswijk. Waar de verdediger van AZ vaak opviel met afstandsschoten, moet De Ligt het hebben van zijn goede sprong- en kopkracht. De zeventienjarige Ajacied was dit seizoen al trefzeker in de Eredivisie, de Jupiler League, de KNVB Beker én de UEFA Youth League.