Samenvatting: Delev dompelt Oranje in rouw (2-0)

Matthijs de Ligt had zich zijn debuut in de basis anders voorgesteld. Na vijf minuten lag de bal al in het Nederlandse doel. Niet veel later was het opnieuw Delev die met een knap schot de 2-0 op het scorebord zette. De spelers van het Nederlands Elftal hadden nog nooit van de spits gehoord, maar Delev heeft ze allemaal de mond gesnoerd.



Erg gek is het niet dat de internationals van Oranje de spits niet kennen. De 27-jarige Delev maakte het nooit waar in een grote competitie. Veel verder dan zeven optredens voor Las Palmas in Spanje en twaalf wedstrijden voor het Turkse Mersin kwam hij niet. In zijn geboorteland was hij bij CSKA Sofia succesvoller met bijna dertig doelpunten in 98 wedstrijden. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar het Poolse Pogon Stettin, waar hij tot dusver vier keer doel trof. Een Bulgaarse spits die het grote Oranje de das om doet met twee doelpunten. Het staat symbool voor de ware crisis waar het Nederlands voetbal in verstrikt is geraakt.





CSKA Sofia PFC Beroe Lok. Plovdiv Pogon Stettin Mersin Las Palmas Wedstrijden 98 36 29 26 12 7 Doelpunten 28 8 4 4 2 0



Doelpuntendroogte

In 2011 maakte Delev zijn debuut voor de nationale ploeg van Bulgarije. Sindsdien speelde hij dertien interlands, maar scoren deed hij nog nooit. We kunnen wel stellen dat daar vanavond verandering in is gekomen.



De samenvatting van de wedstrijd:



bu door euro2016videos