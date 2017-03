Twijfel bij alles en iedereen aan Oranje en Blind

"Dit is in- en intriest. We gingen hier met goede intenties heen, ik had echt een goed gevoel over deze wedstrijd. Maar de eerste helft was van zo'n bedroevend niveau. Dan kun je wel heel veel willen, maar dan houdt het gewoon op", zegt aanvaller Arjen Robben tegen de NOS. "Je verliest met 2-0. Die feiten zijn kei- en keihard. Op basis van zo'n eerste helft verdien je niks en krijg je niks. We krijgen nu de stront over ons heen en dat is terecht."



Bondscoach Danny Blind was ook niet te spreken over het duel en over zichzelf. "Ik wil nu vooral goed nadenken over mezelf. Over hoe ik functioneer, over mijn keuzes, enzovoort", aldus Blind. "Ik gooi het bijltje er nu niet bij neer, dit is niet het moment. Ik ben ongelooflijk teleurgesteld, temeer omdat ik al maanden een goed gevoel had over deze wedstrijd. Dit valt rauw op m'n dak, ik trek het me aan. Dus is het logisch dat ik mezelf een spiegel voorhoud."

Veel supporters en deskundigen verwijten Blind dat hij startte met de zeventienjarige Matthijs de Ligt. De verdediger van Ajax speelde niet zo'n hele goede wedstrijd. Wesley Hoedt had verwacht dat hij in de basis zou staan, maar begon op de de bank. De verdediger van Lazio Roma snapte het niet. "Waarom kunnen er dan geen twee linksbenige spelers samen voetballen?", vraagt Hoedt zich af in gesprek De Telegraaf. "Ik ben blij dat ik mijn debuut heb gemaakt. Dit was een volgende stap in mijn loopbaan. Maar deze nederlaag is slecht voor ons. We hebben het niet goed gedaan."

Wesley Sneijder nam het nog op voor bondscoach Danny Blind. "Het lijkt erop dat we weer een kans op een groot toernooi aan het vergooien zijn, maar hier moet ik de bondscoach wel verdedigen. Als je kijkt hoeveel mutaties Oranje heeft moeten ondergaan, dan is dat is lastig. Zelfs vlak voor de wedstrijd kreeg hij daar mee te maken."

Of Blind nog aanblijft, is nog maar de vraag. Prominenten twijfelen daar al aan.

Danny Blind zijn laatste interview als bondscoach. Hij zet de deur wijd open om op te stappen of door de KNVB te worden ontslagen. #bulned — arno vermeulen (@arnovermeulen) 25 maart 2017







Ik verwacht dat Danny Blind straks zijn vertrek aankondigt #dinsdagnederlanditaliekantochniet — Kees Jansma (@KeesJansmaNL) 25 maart 2017