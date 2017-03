Bulgarije en de zeven blunders van bondscoach Blind

Blunder 1: MATTHIJS DE LIGT

Ja, hij is een groot talent, de 17-jarige Ajacied. Sterker nog: Matthijs de Ligt is een supertalent. Daar zijn vriend en vijand het over eens. Maar wie laat zo'n jochie, want ondanks dat machtige lijf is hij een jochie, nu uitgerekend in zo'n cruciale uitwedstrijd debuteren? We hebben het hier over een 17-jarige verdediger die zelfs in de Youth League-wedstrijden van Ajax dit seizoen nog bij de jongere spelers hoorde. Een 17-jarige centrumverdediger, die nog geen jaar geleden actief was op het EK. Het EK Onder-17 welteverstaan. Ja, Matthijs de Ligt was in de thuiswedstrijd tegen FC Kopenhagen de beste man van het veld. Maar: ín Kopenhagen miste hij het gogme om tegen zijn spits aan te leunen, wat prompt een tegentreffer inleidde. Die grilligheid hoort bij zijn leeftijd. De Ajacied mag fouten maken. Maar doe dat in Oranje Onder-19, of in Jong Oranje. Daar zijn dat soort teams voor. Het grote Oranje is geen speeltuin.

Blunder 2: BMI

Bruno Martins Indi, dus. Je zou denken dat Danny Blind het niet vergeten was. Dat hij zich de thuiswedstrijd tegen IJsland van 3 september 2015 nog kan herinneren. Dat was voor Blind toch best een bijzondere wedstrijd. Voor wie het vergeten was: het betrof hier de debuutwedstrijd van Blind sr. als bondscoach. En dat debuut werd mede verziekt door Bruno Martins Indi, die in de 33ste minuut een oliedomme rode kaart pakte. Met tien man was Oranje kansloos tegen IJsland: 0-1. Een verdediger die over zoveel onvolwassen trekjes beschikt, stel je natuurlijk niet op naast een zeventienjarige debutant. Blind deed dat wel. Met als gevolg dat BMI zijn reputatie als spookrijder in de eigen zestien weer eens eer aan deed. Bij het tweede Bulgaarse tegendoelpunt vergat BMI bij te sluiten en hief daardoor buitenspel op. Daar maakte Spas Delev dankbaar gebruik van. Saillant detail: Delev had tot zaterdag nog nooit voor zijn land gescoord…

Blunder 3: JEROEN ZOET

Okay, Jasper Cillessen kan wel wat meer speeltijd gebruiken bij FC Barcelona. Het houdt niet over wat basisplaatsen betreft. Toch is de voormalige NEC'er en Ajacied gewoon de onbetwiste nummer één-goalie van Oranje. Nu stelde Danny Blind een keeper op die bij het tweede tegendoelpunt de korte hoek stond te dekken. Voor de goede orde: doelpuntenmaker Delev stond zo'n beetje recht voor het doel.

Blunder 4: MEMPHIS DEPAY

Ligt Lyon te ver weg voor de leden van de technische staf van Oranje? Of dachten ze dat de beelden van Depay's wereldgoal tegen Toulouse door een digitale grappenmaker bewerkt waren? Nee Danny en co: dit was geen staaltje geschiedvervalsing uit de tijden van het IJzeren Gordijn. Memphis Depay is in de Ligue 1 helemaal opgebloeid en verkeert al weken in topvorm. Zelfs toen Memphis niet in topvorm stak, zoals tegen Luxemburg, was hij goed voor twee goals. Hij was dan ook met vertrouwen naar Noordwijk afgereisd. Maar: zelfs in één van de slechtste interlands ooit hoefde de Mistral van Lyon niet op te draven. Tja, hoe leg je zoiets uit?

Blunder 5: KENNY TETE

Na afloop van de Bulgaarse martelgang zei Danny Blind iets opmerkelijks. Het ging over die Bulgaarse goaltjesdief. Dat hij klein en wendbaar was. Zo'n spits liet hij vrolijk zijn gang gaan tussen Martins Indi en De Ligt, twee bomen van kerels. Wat Blind had moeten doen? Nou, Kenny Tete opstellen. Tete, om en nabij de 1.80 meter, is met afstand de beste mandekker van Nederland. Onpasseerbaar in de één-tegen-één. In de jeugd heeft hij jarenlang in het centrum gespeeld. Wesley Hoedt viel overigens sterk in, dat moet gezegd. Conclusie: alles beter dan het centrum Martins Indi/De Ligt.

Blunder 6: DANNY BLIND

Wat Antonio Conte, Pep Guardiola, José Mourinho, Jürgen Klopp, Louis van Gaal en sinds kort ook Giovanni van Bronckhorst goede coaches maakt? Hun beleving langs de zijlijn. Ze zouden de bal er het liefst nog zelf inschieten, zo gedreven staan zij het spel te coachen. Danny Blind zat gisteren als een zoutzak op de bank, terwijl er toch genoeg redenen te bedenken waren om een aantal internationals aan te sporen. De middenvelders Klaassen, Wijnaldum en Strootman waren werkelijk niet vooruit te branden en waren zelfs in de reserve zesde klasse rücksichtslos gewisseld. Een paar scheldkanonnades waren in dit geval wel op zijn plaats geweest, maar totale apathie had zich van de Zeeuwse bondscoach meester gemaakt.

Blunder 7: DALEY BLIND

Die apathie zit ook al een tijdje verscholen in het spel van Daley Blind, de Jantje Peters van de 21-ste eeuw. Initiatief is niet aan Blind jr. besteed. Met dat tempoloze gewandel breng je misschien een kermiselftal uit Luxemburg in verwarring, maar zelfs een stel armetierige Bulgaren waren niet onder de indruk van de Mancunian. Tijd voor een echte powerhouse op de linksbackpositie. Tijd voor Patrick van Aanholt, die bij Crystal Palace wekelijks tot de uitblinkers behoort. Oh ja, er was wat Daley Blind toch nog een heuglijk feit te melden. Hij speelde in Sofia zijn 43-ste interland en passeerde daarmee zijn vader op de lijst met gespeelde interlands.