De Boer, Jans, Advocaat.. wie moet Blind opvolgen?

Danny Blind heeft zondag een gesprek met de KNVB. De kans is aanwezig dat de bondscoach op straat wordt gezet. Wie moet hem opvolgen? Of: krijgt hij nog een kans?

In de wandelgangen worden al meerdere namen genoemd. Niet elke trainer is alleen per direct beschikbaar. Toch hoeft dat natuurlijk niet per se een probleem te zijn. Uitkomen voor je land is een eer.

Wie moet de nieuwe bondscoach worden? Frank de Boer? Ronald Koeman? Ron Jans? Dick Advocaat? Phillip Cocu misschien? Erik ten Hag? John van 't Schip? Of.. moet Blind gewoon aanblijven?