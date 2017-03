Komt Blind in een select rijtje?

De positie van bondscoach Danny Blind hangt na het echec in Bulgarije aan een zijden draadje. De ex-trainer van Ajax was daags na het debacle niet op het trainingsveld te vinden op De Toekomst. Zelf gaf Blind aan niet op te stappen voor de oefenwedstrijd tegen Italië. Het is afwachten hoe de KNVB erover denkt. Een ontslag is in ieder geval vrij ongebruikelijk bij het Nederlands elftal.

Slechts drie bondscoaches werden niet vrijwillig aan de kant geschoven: Max Merkel, Thijs Libregts en Blinds voorganger Guus Hiddink. In de jaren 50 was het de Oostenrijker Merkel die ontslagen werd na een conflict met de bestuurders van de bond. Aan de resultaten lag het in ieder geval niet, want Merkel, later nog coach van onder meer Borussia Dortmund, Atlético Madrid en Schalke 04, won zeven van zijn tien wedstrijden. Waaronder een historische zege op West-Duitsland door twee doelpunten van Abe Lenstra. Het was de eerste confrontatie met West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog.

Eind jaren 80 volgde Thijs Libregts het voorbeeld van Merkel. De Rotterdammer lag niet goed bij voornamelijk Ruud Gullit en kreeg vervolgens zijn congé. De lezing van toen luidt dat Ligbregts te kil, cynisch en afstandelijk was. Libregts volgde na het succesvolle EK 88 Rinus Michels op als bondscoach, maar stapte in een slangenkuil waar geen eer aan te behalen viel.

Racisme

Vooral Gullit zag het niet zitten in de trainer die hij eerder had meegemaakt bij Feyenoord, het laatste jaar overigens dat Feyenoord de dubbel won (1983/84). Tot in den treure bleef er gehamerd worden op vermeende racistische uitspraken. Libregts toen: "Mij noemen ze grijze, Rinus Israel schele. Misschien roept iemand tegen Gullit zwarte. Ik word misselijk van die hetze." Waar Blind in zijn hemd werd gezet door de spelers op het veld, gebeurde het Libregts ook meermaals in de kleedkamer. Een bekend voorval vond plaats in Finland. Na de tactische bespreking stuurde de sterspeler de bondscoach uit de ruimte, omdat hij even alleen met de spelers wilde praten. De rest van de spelersgroep schaarde zich achter Gullit, waardoor de rol van Libregts vroegtijdig was uitgespeeld. Aan slechte prestaties lag het ook dit keer niet, want Oranje plaatste zich onder leiding van hem glansrijk voor het wereldkampioenschap van 1990 in Italië.

De laatste die ten onder ging voor Blind was zijn voorganger en leermeester Guus Hiddink. Desastreus begon Oranje aan de kwalificiatiereeks voor het Europees kampioenschap in Frankrijk. Uit bij Tsjechië en IJsland kreeg het klop. Vervolgens ging het iets beter lopen, maar werd hij toch ontslagen door directeur Bert van Oostveen. De oefenmeester was compleet overdonderd door het ontslag. "Ik was zwaar teleurgesteld. Het was een dictaat naar mij", liet hij Ziggo Sport drie maanden na zijn ontslag weten. "Ik had net het idee dat we aan het opkrabbelen waren. We waren een vechtmachine aan het worden. Ik was bozig en zwaar teleurgesteld." Hiddink werd opgevolgd door zijn assistent Blind, maar tot betere prestaties heeft dat allerminst geleid. Wordt Blind de volgende op het trainerskerkhof dat het Nederlandse elftal zo langzamerhand is geworden?