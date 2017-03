De revival van Jermaine Defoe compleet

Engeland ligt uitstekend op koers voor plaatsing voor het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland. Door een 2-0 zege op Litouwen leidt Engeland riant in groep F. In Londen was het oude krijger Jermain Defoe (34) die Engeland de goede kant op stuurde. Na 3,5 jaar maakte hij weer zijn opwachting in het tenue van Engeland. De spits van Sunderland was direct trefzeker.

De handen van de supporters gaan op elkaar in Wembley als het bord van de vierde official in de zestigste minuut omhooggaat. Nummer negen verschijnt op het elektronische bord. Bondscoach Gareth Southgate haalt Jermaine Defoe naar de kant en brengt Jamie Vardy in, die niet veel later de bevrijdende 2-0 maakt. Het is überhaupt al verrassend dat Defoe de voorkeur kreeg boven de Leicester City-spits. De supporters in Londen erkennen het bijzondere verhaal van Defoe en laten dat na zijn wissel blijken.

De wedstrijd tegen Litouwen betekende Defoe zijn 56ste interland, waarin hij twintig keer scoorde. Zijn laatste interland speelde hij november 2013. Toentertijd was hij in dienst bij Tottenham Hotspur, maar na zijn overstap naar Toronto FC verdween de aanvaller uit beeld bij The Three Lions. Defoe was echter nog allerminst verzadigd, want de aanvaller keerde in 2015 terug in de Premier League, bij Sunderland.

Bradley Lowery

Dat doet hij dusdanig goed, dat Defoe na blessures van onder anderen Harry Kane en Wayne Rooney weer werd opgeroepen voor de Engelse selectie. Dit jaar vond hij al veertien keer het net namens Sunderland, dat momenteel de laatste plaats bezet. Daarmee heeft Defoe het seizoensaantal van vorig seizoen al bijna bereikt, want toen scoorde hij vijftien keer.

Een van de grote motivators in de revival van Defoe is Bradley Lowery, een vijfjarige supporter van Sunderland, die lijdt aan een zeldzame vorm van kanker. Ook voor hem was het een bijzondere dag. Kleine Bradley liep met Defoe mee het veld op bij de opkomst op Wembley. Tegen The Times zei Defoe: "Ik ben gezegend om in de positie te zijn dat ik iemand zo blij kan maken. Mensen zeggen dat voetbal slechts een spelletje is. Ik ben blij dat ik iets mag doen wat ik graag doe en waar ik levens mee kan beïnvloeden, bijvoorbeeld van kleine zieke kinderen." Het stimuleerde Defoe in zijn opleving, die leidde tot een succesvolle comeback bij het Engelse elftal. Het WK 2018 in Rusland is nu Defoe zijn grote doel. Wie had dat nog gedacht?