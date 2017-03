KNVB geeft Blind laatste zetje en zet hem op straat

Namens de KNVB zegt directeur Jean Paul Decossaux met spijt afscheid te nemen van Blind. "We hebben respect voor wat Danny betekend heeft voor ons en voor het elftal tijdens zijn dienstverband. Maar omdat de sportieve resultaten helaas zijn tegengevallen, en nu ook de kwalificatie voor het WK in Rusland moeizaam verloopt, voelen we ons helaas genoodzaakt afscheid van hem te nemen."

Oranje staat op de vierde plaats in de kwalificatiepoule voor het WK. Zaterdag werd nog met 2-0 verloren van Bulgarije. Blind geeft aan de beslissing te betreuren: "We waren op de goede weg, Bulgarije uit was naar mijn idee een incident. Ik heb er alles ingestopt wat ik in me had. Jammer dat het hiermee eindigt."





De oud-Ajacied had Oranje zeventien keer onder zijn hoede. In zijn eerste twee interlands kreeg Blind direct de kans om een goede slag te slaan in aanloop naar het EK 2016. Hij faalde, want zowel van IJsland (0-1) als Turkije (3-0) werd verloren. De moeizame zege op Kazachstan (1-2) was een kleine opsteker, maar de nederlaag tegen Tsjechië (2-3) betekende wat iedereen al wel aan had zien komen: geen EK in Frankrijk.



Het volgende karwei heette WK-kwalificatie voor het eindtoernooi in 2018. Daarin werden tot nu toe vijf wedstrijden afgewerkt. De eerste was tegen Zweden. Het werd 1-1. Wit-Rusland werd met 4-1 verslagen, van Frankrijk werd met 0-1 verloren. De zege op Luxemburg in november was broodnodig. Oranje won met 1-3. De eerste interland van 2017 werd zaterdag een ramp. Bulgarije was met 2-0 te sterk, het Nederlands elftal staat vierde in de kwalificatiepoule.



In de oefeninterlands presteert Oranje, gelukkig voor Blind, een stuk beter. Van de acht vriendschappelijke potjes gingen er 'slechts' twee verloren. Alleen Frankrijk (2-3) en Griekenland (1-2) waren te sterk voor het Nederlands elftal. Vier keer won Oranje haar oefenduel, twee wedstrijden eindigden in een gelijkspel. De doelcijfers in de oefeninterlands zijn positief: veertien voor, elf tegen.



Het doelsaldo is dan ook ongeveer het enige 'positieve' dat kan worden gezegd over de afgelopen zeventien interlands van Blind. Oranje maakte in zeventien interlands 26 goals en kreeg er 25 tegen. Dat maakt dus een saldo van +1 en dat is voor Nederlands elftal-begrippen natuurlijk niet best. Het winstpercentage van Oranje onder Blind is 41,18 procent. Dat betekent dat 58,72 procent van de wedstrijden niet gewonnen werd.

Van die 26 doelpunten maakten topspitsen Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie er beiden ééntje. Vincent Janssen is de topscorer onder de bondscoach. Hij kwam in tien interlands tot vier doelpunten. Georginio Wijnaldum had voor dat aantal overigens zeventien interlands nodig. Bas Dost, de man die zo op dreef is in clubverband, kwam in elf interlands onder Blind tot één goal.