Gezocht: bondscoach die van een Skoda weer een Porsche kan maken

Danny Blind werd zondagavond ontslagen door de KNVB. Dus moet er, het liefst op korte termijn, een vervanger komen voor de bondscoach. Ronald Koeman, Frank de Boer, Louis van Gaal; vele opties passeren momenteel de revue. Maar wat is eigenlijk de opdracht die vervuld moet worden in het resterende deel van de WK-kwalificatie?

Nederland neemt de vierde plaats in van de WK-kwalificatie-poule A. Zeven punten uit vijf duels. Er waren nederlagen tegen Frankrijk en Bulgarije, terwijl tegen Zweden de punten werden verdeeld. Alleen van Wit-Rusland en Luxemburg werd gewonnen. Pijnlijke cijfers. In auto-termen is Oranje van een Porsche Cayman afgezakt naar een Skoda Fabia met twee lekke banden.

Maar de verwachting in Nederland is wel dat die Skoda zich met gierende banden plaatst voor het WK. Coureur Danny Blind was niet op weg om zich te plaatsen, maar de man die het overneemt moet dat doel uiteindelijk wel halen. Hoe groot is de kans dat de nieuwe man Zweden en Bulgarije nog kan passeren? De achterstand bedraagt respectievelijk drie en twee punten.

Stand:

1. Frankrijk 5 gespeeld 13 punten Doelsaldo: +7 2. Zweden 5 gespeeld 10 punten Doelsaldo: +7 3. Bulgarije 5 gespeeld 9 punten Doelsaldo: -2 4. Nederland 5 gespeeld 7 punten Doelsaldo: +2 5. Wit-Rusland 5 gespeeld 2 punten Doelsaldo: -8 6. Luxemburg 5 gespeeld 1 punt Doelsaldo: -6

Frankrijk is met zes punten alleen op papier nog in te halen voor Oranje, dat zich dus zal moeten richten op Zweden en Bulgarije. Beide landen treffen ze nog in de onderlinge wedstrijden, maar op dit moment is het doelsaldo van de Zweden nog wel beduidend beter. Omdat alle ploegen nog één keer tegen elkaar spelen is het programma voor iedereen gelijk, maar Oranje heeft dan het voordeel dat ze én concurrent Bulgarije én concurrent Zweden nog in een thuiswedstrijd krijgen.

Zoals het nu lijkt komt alles, mits de teloorgang van Oranje niet te ver doorzet, aan op de laatste groepswedstrijd tegen Zweden. In de huidige situatie zou er een 3-0 zege nodig zijn voor het Nederlands elftal om zich te kwalificeren voor de play-offs. Bij een gelijk doelsaldo wordt er achtereenvolgend gekeken naar het aantal gescoorde goals; onderling resultaat; doelsaldo onderling resultaat; gescoorde goals in de onderlinge ontmoeting.



De programma's:

Nederland Bulgarije Zweden Luxemburg (t) Wit-Rusland (u) Frankrijk (t) Frankrijk (u) Zweden (t) Bulgarije (u) Bulgarije (t) Nederland (u) Wit-Rusland (u) Wit-Rusland (u) Frankrijk (t) Luxemburg (t) Zweden Luxemburg (u) Nederland (u)

Bovendien mag er in bovenstaand scenario zeker geen puntverlies komen tegen Wit-Rusland en Luxemburg, terwijl ook concurrent Bulgarije nog verslagen moet worden. In dat scenario eindigt Nederland op de tweede plaats die rechtgeeft op deelname aan de play-offs. Overigens met uitzondering van de aller slechtste nummer twee van alle poules; die is ook meteen uitgeschakeld. Dat gaat vooralsnog op voor Montenegro (7 punten, poule E), maar die heeft evenveel punten als Nederland.

Is het een mission impossible om het WK nog te halen voor de opvolger van Blind? Nee. Maar het moet wel een verdomd goede coureur zijn die weet hoe het is om over moeilijke wegen te rijden. Want er leiden zeker nog wegen naar Rusland, maar dan moeten de banden van de Skoda Fabia wel eerst flink worden opgepompt door de nieuwe bondscoach. En op termijn moet hij er weer de Porsche van maken.