80 jaar De Kuip: de pilaarheilige Voetbaltempel

Stadion De Kuip, of Stadion Feijenoord zoals het vroeger heette, bestaat maandag exact tachtig jaar. Een gemiddeld mensen leven duurt minder lang, toch hopen ze in Rotterdam dat hun stekkie nog heel wat seizoenen mee zal gaan. Hoewel er plannen zijn voor een nieuw onderkomen van Feyenoord , is die hoop geen ijdele op basis van het verleden.

“ De mythe gaat dat de stadiondirecteur slechts een derde van de beschikbare hoeveelheid staal had doorgegeven en sloop daardoor niet interessant was.”

Volgens de supporters die willen dat De Kuip het onderkomen van Feyenoord blijft, is De Kuip, zoals weleens wordt gesteld, nog lang niet versleten. De belasting van De Kuip is vergelijkbaar met de drukke Brienenoord-brug, de bouwconstructie over de maas, en zou bouwtechnisch gezien daarom nog jaren mee kunnen.

Staal

Maar ook op basis van de geschiedenis lijkt de hoop op 'slechts' een verbouwing van De Kuip gegrond. Het stadion, ooit bedacht door Leen van Zandvliet, werd in de Tweede Wereldoorlog gezien als een nieuwe mogelijkheid om staal te verkrijgen door de Duitsers, een goed dat gedurende de oorlog zeer kostbaar werd. Uiteindelijk ging het na de inventarisatie van de Duitsers niet door. De mythe gaat dat de stadiondirecteur slechts een derde van de beschikbare hoeveelheid staal had doorgegeven en sloop daardoor niet interessant was.

Een kleine veertig jaar later kwam er wederom een plan om De Kuip te vervangen. Omdat Nederland de Olympische Spelen graag wilde hosten, werden er plannen gemaakt voor een nieuwe Olympisch stadion. Dat moest komen op de plek, precies waar De Kuip momenteel staat. Ook dat plan ging echter uiteindelijk niet door. Niet veel later leek het stadion alsnog ten gronde te moeten gaan, omdat er betonerosie had opgetreden in het bouwwerk. Uiteindelijk bleek de constructie toch betrouwbaar genoeg en ging de sloop van de baan.

Renovatie

Toch zijn er in de loop der jaren talloze kleine en grotere renovaties aan het stadion gedaan. Zo is het grootste gedeelte van de tribune overdekt, iets dat in 1937 nog niet zo was. Er werd een drie meter diepe gracht toegevoegd; er zijn extra sponsorruimtes gekomen; de Olympiazijde werd flink onder handen genomen. De Kuip is in die tachtig jaar behoorlijk vernieuwd.

De grootste vraag lijkt niet óf, maar wanneer er een nieuwe renovatie gaat beginnen. De Feyenoord-supporters willen het stadion, waarin tien keer een Europa Cup-finale, een EK-finale en elk seizoen de bekerfinale wordt gespeeld, behouden blijft voor het Nederlandse voetbal. Hoewel het er lang op leek dat een renovatie van De Kuip van de baan was vanwege de te hoge kosten, is er nog altijd de (terechte) hoop op een oplossing waarbij De Kuip blijft wél bestaan.

In het geval van Feyenoord-city, een idee waarbij er een nieuwe locatie komt voor een modern multifunctioneel stadion, met een grootschalige gebiedsontwikkeling waarbij er allemaal nevenactiviteiten rondom het nieuwe stadion komen, moet De Kuip een plek worden met onder meer een brouwerij, woningen en sportgelegenheden. Het moet een publiekstrekker worden, net als het nieuwe stadion dat dan is.

Gezien het verleden lijkt het onwaarschijnlijk dat De Voetbaltempel zich laat slopen. In het verleden kwam dat namelijk telkens net niet rond. Als het aan de meeste supporters ligt, zal dat voorlopig nog wel even zo blijven. Regeert emotie boven de rede? Wellicht, maar dat nemen de fans voor even voor lief. In elk geval nog een jaar of tachtig.