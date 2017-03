Welke buitenlandse coaches kunnen Blind opvolgen bij Oranje?

Het profiel voor de opvolger van Danny Blind moet nog worden opgesteld, maar het grote speculeren is desondanks al begonnen. De meest voorbij komende namen zijn Nederlandse managers, maar is het in alle grote chaos niet eens tijd voor een écht frisse wind? Een buitenlandse coach, iemand die er écht blanco instapt. Wat zijn de beschikbare opties?

1. Claudio Ranieri

Dilly ding, dilly dong! Als er iemand is die met beperkte materialen mooie sprookjes kan schrijven, is het deze Italiaanse coach wel. Hij maakte alles al mee: voorspoed en rampspoed. Zijn eerdere periode als bondscoach van Griekenland was geen succes, maar bij Leicester nam hij ook wraak op zijn eerder mislukte clubavonturen. Kan dat bij Nederland ook?





Wil Ranieri een nieuw sprookje schrijven met Oranje?



2. Roger Schmidt

Duitse coaches in Nederland; Peter Hyballa laat dit seizoen bij NEC zien dat er best veel overeenkomsten zijn tussen het Duitse en Nederlandse voetbal. Hij is met zijn vijftig jaar zeker niet onervaren. Liet mooi voetbal zien bij Red Bull Salzburg en Leverkusen, al ging het bij die laatste club mis. De grote vraag lijkt vooral of hij pragmatisch genoeg is voor het spelersmateriaal van Oranje.



Schmidt wil in elk geval volle pressie spelen met zijn ploegen.



3. Arsène Wenger

Dat er na dit seizoen een einde komt aan het avontuur van Wenger bij Arsenal lijkt bijna geen twijfel meer over mogelijk. Wat gaat de Fransman doen na deze zomer? Misschien wel even lekker bijkomen als bondscoach van Oranje. Robin van Persie zal er in elk geval blij mee zijn. Wenger blijft ten alle tijden een gentleman, heeft een positieve spelopvatting en zal zelfs in de chaos in Zeist niet in paniek raken. En wellicht de ideale kans om Dennis Bergkamp in de technische staf van Oranje te krijgen?



Zou Wenger openstaan voor een avontuur in Zeist?



4. Jürgen Klinsmann

Is een van de grondleggers van het attractieve voetbal van de nationale ploeg van Duitsland. De architect van de wederopstanding van de Duitsers en juist dát is wat Nederland nu echt nodig heeft: een wederopstanding. Is een ideale bondscoach, ondanks dat zijn avontuur in Amerika deels mislukte. Maar juist daarom staat hij zelf wellicht ook open voor Oranje.



Duitsland werd een succes, Amerika niet. Hoe zou het bij Nederland gaan?

5. Cesare Prandelli

Een beetje Italiaanse branie zou niet misstaan bij het Nederlands elftal. Prandelli had met succes de Italiaanse voetbalploeg onder zijn hoede, is ervaren en weet hoe de hazen lopen in het mondiale voetbal. De coach liet bij Italië zien te durven doorselecteren en ook een nieuwe generatie de kans te willen. Kan hij dat met het Nederlands elftal ook?



Zou het Italiaanse leiderschap ook passen bij Nederland?



6. Vicente del Bosque

Was acht jaar lang een prijzenpakkende bondscoach met Spanje. Na het mislukte EK stapte De Walrus op, hij vond het tijd voor een nieuwe generatie. Zou de ervaren coach zelf ook niet nog één keer een nieuwe generatie willen laten doorstromen? Dan is de KNVB zijn ideale nieuwe werkgever.



Titels pakte hij met Spanje. Zou hij ook perspectief zien in Oranje?