Laat het duel tegen Italië wederom de ommekeer zijn voor Oranje

Sinds de laatste interland tegen Italië (4 september 2014), dat was de eerste onder leiding van Guus Hiddink, ging het na het WK juist keihard bergafwaarts met het Nederlands elftal. Laat het duel van dinsdagavond tegen Italië wederom een start zijn van een nieuwe periode.

Van de onderlinge ontmoetingen tussen beide landen won Oranje er namelijk slechts drie. Acht keer werd er verloren, acht keer werd het een gelijkspel. Weinig hoopgevende resultaten voor het Nederlands elftal uit het verleden dus. Maar om in elk geval nog een beetje positief te blijven, kijkt ELF Voetbal naar de drie interlands die wél werden gewonnen tegen Italië.

EK-kwalificatie: Nederland 3-1 Italië, 20 november 1974:

1-0 Boninsegna, 1-1 Rob Rensenbrink, 2-1 Johan Cruijff, 3-1 Cruijff.

Oranje moest er vier duels op wachten, maar in de vijfde interland tegen Italië was er eindelijk de eerste zege. Na vier minuten leek het daar overigens niet op toen Roberto Boninsegna de score nog opende namens de bezoekers. Een treffer van Rob Rensenbrink en twee van Johan Cruijff zorgden ervoor dat Oranje voor het eerst won van Italië. Zo plaatsen ze zich voor de volgende ronde van de EK-kwalificatie, iets dat de Italianen niet lukte. Zij moesten een hele nieuwe generatie inpassen en zagen Polen, de nummer drie van het WK van '74 boven zich eindigen.

WK: Nederland 2-1 Italië, 21 juni 1978:

0-1 Ernie Brandts e.d., 1-1 Brands, 2-1 Arie Haan.

Oranje had zich met heel veel moeite door de poulefase van het WK heen geworsteld en zag tot overmaat van ramp dat het het sterke Italië had getroffen, dat eerste werd in haar poule. West-Duitsland en Oostenrijk waren de andere ploegen in de poule, de tweede ronde van het WK. Die laatste werden in de eerste duels door Nederland verpulverd, terwijl Oranje daarna de punten deelde met West-Duitsland. In een rechtstreeks duel met Italië werd bepaald wie zich in de finale mocht melden. Na een eigen goal van Ernie Brands, die bovendien keeper Piet Schrijvers blesseerde zag het er somber uit, maar hij herstelde zijn fout en zag later Arie Haan de winnende goal maken.

EK: Nederland 3-0 Italië, 9 juni 2008:

1-0 Ruud van Nistelrooy, 2-0 Wesley Sneijder, 3-0 Giovanni van Bronckhorst.

Op voorhand zat Nederland met Frankrijk en Roemenië in de poule des dood, maar in Bern kroonde Oranje zich in een geweldige wedstrijd opeens tot dé favoriet. In een geweldig duel werden de Italianen op indrukwekkende wijze verslagen. Een wedstrijd later kreeg ook Frankrijk billenkoek van de mannen van Marco van Basten. Binnen no time was het Nederlands elftal topfavoriet voor de eindzege van het EK, maar in de tweede ronde ging het fout tegen Rusland. Weg goede prestaties uit de poule. Opponent Italië had zich ondanks de afstraffing ook geplaatst voor de knock-outfase, maar zij vlogen er tegen Spanje in de ronde daarna ook direct uit.

