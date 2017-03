Hoe Fred Grim - eindelijk - het Oranje mag dragen

De Oranje leeuw prijkt op het trainingspak van Fred Grim. Ook op zijn lange broek is hetzelfde voorwerp te zien. Het logo van de ING-bank laat aan duidelijkheid niets te wensen over: dit is de officiële kleding van het Nederlands elftal. Oranje stond dinsdag op het trainingsveld en Grim was in het AFAS-Stadion van AZ voor het eerst de bondscoach. Maandag werd Danny Blind bedankt voor de bewezen diensten. Nou ja, bewezen, de resultaten vallen natuurlijk erg tegen. Een dag later krijgt zijn assistent het voor het zeggen bij Oranje.



Hier staat geen Ruud van Nistelrooij, Patrick Kluivert, Frank de Boer of een andere oud-international met een grote staat van dienst. Nee, het is Fred Grim, die in zijn hele voetballoopbaan geen enkele keer uitkwam voor het Nederlands elftal. De oud-doelman was van 1986 tot en met 2002 keeper van SC Cambuur en Ajax. Hij was bij de Friezen een vaste waarde. In Amsterdam moest Grim het voornamelijk doen met een reserveplaats achter Edwin van der Sar. In zijn laatste drie seizoenen was de geboren Amsterdammer wel eerste keus.



Dan valt het doek voor de goalie. Trainer Ronald Koeman wil liever investeren in de jongere Joey Didulica, Bogdan Lobont en Maarten Stekelenburg. Lang treuren hoeft de doelman niet, want hij kan een keepersschool starten en wordt jeugdtrainer bij Ajax. Hij begint in 2002 als keeperstrainer. Dat doet hij tot en met 2005. In de tussentijd is hij aangesteld als trainer van Jong Ajax. In 2005 gaat hij zich bij het eerste elftal focussen op de doelmannen. Grim maakt dus snel promotie, maar hij wil meer, als in verantwoordelijk zijn voor een hele spelersgroep. Daarom is hij blij dat Sparta Rotterdam zich meldt. De oud-doelman kan assistent-trainer worden van Gert Aandewiel.



Hij gaat van Amsterdam naar Rotterdam en is een seizoen lang de rechterhand van de oud-profvoetballer van onder meer Sparta Rotterdam. Dat zou, zo wordt beweerd, op voorspraak zijn geweest van Danny Blind, die toen technisch directeur was op Het Kasteel. Na één seizoen keert Grim terug bij Ajax. Hij wordt daar trainer van Jong Ajax, van 2008 tot en met 2010. Dat doet hij twee jaargangen, maar de twee seizoenen daarna staat hij aan het roer bij de A1. Met dat team behaalt hij in 2011 de finale van The NextGen Series; een internationaal voetbaltoernooi voor spelers onder de 19 jaar. Ajax wordt tweede.



Na zeven jaar wekt Grim dan de interesse van Almere City. Hij heeft dan al zijn diploma Coach Betaald Voetbal behaald. Als Dick de Boer van trainer technisch manager wordt bij de nummer laatst van de Jupiler League, heeft Almere een opvolger nodig. Aangezien Ajax en de club uit Flevoland samenwerken, is de link snel gelegd. Het wordt een groot succes.



Grim krijgt tweemaal een Bronzen Stier; de prijs voor beste trainer van de periode. In zijn eerste seizoen lukte hij het Almere City er weer bovenop te helpen, in zijn tweede seizoen pakte hij met de ploeg zelfs een periodetitel. De club loopt weg met de oefenmeester, die rustig en doordacht overkomt en werkt volgens de Ajax-filosofie. Hij gaf in een interview in het Noord-Hollands Dagblad in 2010 al aan erg graag te luisteren naar Louis van Gaal. "Dan luisterde ik mee hoe hij over bepaalde situaties dacht. Ook schreef ik oefeningen in een boekje." Grim wordt niet alleen geroemd vanwege zijn prestaties, hij wordt ook gezien als de man die Oranje-international Vincent Janssen heeft gekneed tot succesvolle doelpuntenmaker.



De successen van Grim bij Almere City werpen zijn vruchten af. In 2015 mag hij aan de slag als hoofdcoach van Jong Oranje, in september 2016 wordt bekend dat de oud-doelman Marco van Basten opvolgt als assistent van het Nederlands elftal. Een half jaar later dus vervangt hij Danny Blind als bondscoach, in ieder geval voor één wedstrijd tegen Italië. De verwachting is dat hij daarna weer als clubtrainer aan de slag gaat.