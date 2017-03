Het ballenmeisje: Kayla Cadorna

Crystal Palace draait een redelijk kleurloos seizoen. De Londenaren trachten wekelijks met pijn en moeite uit de degradatiezone te komen en dan wacht komende zaterdag ook nog de derby tegen Chelsea. De onbedreigde koploper uit de Premier League. Voor meest bijzondere spelersvrouw van de huidige nummer zestien hoefden we niet lang te zoeken. Ons ballenmeisje is deze week... Kayla Cadorna.

Ondanks dat haar naam doet vermoeden, is ze gewoon Engels. Al stroomt er wel Zuid-Amerikaans bloed door haar aderen. Sinds oktober 2015 is het excentrieke fotomodel een setje met Connor Wickham, de 23-jarige aanvaller die kort daarvoor Sunderland voor ruim tien miljoen euro inwisselde voor Crystal Palace.

Het is menens tussen de twee tortelduifjes. Vorig jaar zomer tijdens de zomervakantie op de Malediven vroeg Wickham, die zeventien keer uitkwam voor Engeland Onder 17, zijn vriendin ten huwelijk. Ze zei daarop 'ja', lazen we op het Instagram-account van Cadorna.



Cadorna is mondiaal een van de bekendste, zo niet het bekendste model op tattoogebied. Bijna haar volledige lichaam is bedekt met fraaie kunstwerken. Elk jaar brengt ze zelfs een speciale kalender uit waarin ze haar laatste aanwinsten en toevoegingen showt. Ook maakt ze al vier jaar op rij een video waarop ze haar tattoo's aan de buitenwereld toont en ze aanprijst bij haar fans.



Naast haar rol als tattoomodel werkt ze als professioneel danseres, circusartieste en als... vuurspuwster. Ze heeft een lucratief contract bij Inkdolls Events, dat mondiaal werkt. Ze woont vanwege die praktische omstandigheden nu alweer zeven jaar in Londen.



Cadorna werd geboren op 10 januari 1993 en ging voor haar studie naar twee universiteiten. Ze studeerde in 2008 aan die van Northern Illinois. En in 2011 schoof ze aan in de banken van de University College in Londen. Een jaar later zette ze overigens alweer een punt achter haar studie om te gaan werken bij Primark. Na veertien maanden hield ze het ook daar voor gezien.



Voordat ze Wickham aan de haak sloeg, had ze ook al een bekend vriendje. Maar in augustus 2015 strandde de relatie met de Britse soulzanger John Newman. Weer twee maanden later werd de relatie met Wickham onthuld via een gezellige gezamenlijke foto op Instagram. Op social media is ze sowieso erg fanatiek.



Op Pinterest toont ze ook veel van haar tattoo's en fungeert ze als levende reclamezuil. Op Instagram heeft ze nu ruim 167.000 volgers, op Facebook kent ze 62.000 likes en op Twitter tikt ze bijna de grens van 42.000 volgers aan. Dat aantal zal ongetwijfeld nog verder groeien.