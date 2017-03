Oefeninterlands met Italië drama voor Oranje

Nederland en Italië troffen elkaar in het verleden negentien keer. Slechts driemaal ging de zege naar Oranje. De Italianen waren acht keer te sterk, achtmaal eindigde het duel tussen beide landen in een gelijkspel. Opvallend: zodra het ergens om gaat tegen de Squadra Azzurra, lijkt het alsof het Nederlands elftal best de batterij op kan laden en er vol voor wil gaan. Zodra dat niet het geval is en er geen belangen op het spel staan, is Oranje het winnen ineens verleerd.



Dertien keer namen Nederland en Italië het in een vriendschappelijke interland tegen elkaar op. Geen enkele maal (!) won Oranje. Zeven keer ging de zege naar de Italianen, zes oefenpotjes eindigden in een gelijkspel. De doelcijfers zijn met 21-10 in het voordeel van Italië. Tellen we daar vijf wedstrijden in de EK-kwalificatie, het WK of het EK bij op, is het doelsaldo 24-18 in het voordeel van de Italianen.



Het laatste duel tussen beide landen staat te boek als een wedstrijd op het Mundialito. Dat was een toernooi georganiseerd ter ere van het vijftig jaar bestaan van het Wereldkampioenschap Voetbal. Alle wereldkampioenen werden uitgenodigd, maar omdat Engeland af had gezegd, mocht Nederland als nummer twee van 1966 toegelaten tot het mini WK. De ploeg eindigde als laatste in de groepsfase, maar speelde wel met 1-1 gelijk tegen Italië.



De eerste ontmoeting tussen beide landen was op 13 mei 1920. Het werd in Genoa 1-1. Enrico Sardi maakte twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd de 1-1. Dé Kessler had drie minuten voor rust de score geopend. De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen, was op 4 september 2014. Het werd 2-0, door goals van Ciro Immobile en Daniele de Rossi.



In totaal maakten 21 spelers hun debuut tegen Italië. Onder hen Frank de Boer, Daley Blind, Dennis Bergkamp, Fred Rutten en Stan Valckx. De topscorer tegen de Italianen heet Johan Cruijff. Hij maakte twee goals, in één wedstrijd. Ook Kessler, Wim Tap en Bergkamp scoorden twee keer tegen de Azzurri. Dirk Kuyt en Willy van de Kerkhof zijn 'recordinternationals' tegen Italië. Ze kwamen vijf keer in actie.

Interland: Datum: Uit/Thuis: Soort: Uitslag: 1 13 mei 1920 Uit Oefeninterland 1-1 2 8 mei 1921 Thuis Oefeninterland 2-2 3 2 december 1928 Uit Oefeninterland 3-2 4 6 april 1930 Thuis Oefeninterland 1-1 5 20 november 1974 Thuis EK-kwalificatie 3-1 6 22 november 1975 Uit EK-kwalificatie 1-0 7 21 juni 1978 Thuis WK 2-1 8 24 februari 1979 Uit Oefeninterland 3-0 9 6 januari 1981 Thuis Mini-WK 1-1 10 16 november 1988 Uit Oefeninterland 1-0 11 21 februari 1990 Thuis Oefeninterland 0-0 12 26 september 1990 Uit Oefeninterland 1-0 13 9 september 1992 Thuis Oefeninterland 2-3 14 29 juni 2000 Thuis EK 0-0 15 12 november 2005 Thuis Oefeninterland 1-3 16 9 juni 2008 Thuis EK 3-0 17 14 november 2009 Uit Oefeninterland 0-0 18 6 februari 2013 Thuis Oefeninterland 1-1 19 4 september 2014 Uit Oefeninterland 2-0